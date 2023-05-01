Президент «Торпедо» о последнем месте в РПЛ: «В команде нет равнодушных. Уверены, усилия принесут плоды»

Теги премьер-лига Россия Торпедо Ярослав Савин Футбол

Президент «Торпедо» обратился к болельщикам команды после поражения от «Сочи» (1:3).

После 25 туров черно-белые замыкают таблицу Мир РПЛ, отставая от 14-го места на 8 очков.

«Это был непростой матч в очень сложном для нашего клуба сезоне. Но ежедневно на протяжении последних двух месяцев футболисты клуба и тренерский штаб отдают много сил, чтобы выправить турнирное положение в, казалось бы, уже безнадежной ситуации.

В команде нет равнодушных людей, все понимают цели, которые стоят перед клубом, и готовы их добиваться.

В оставшихся матчах сезона сделаем все от нас зависящее, чтобы отблагодарить наших болельщиков, которые поддерживают нас на трибунах и удаленно. Мы уверены, что все прикладываемые усилия принесут свои плоды», — сказал Ярослав Савин.

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5 комментариев

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Антон Чугунов
Конечно принесут. В ФНЛ
+3
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Derek Apple
Вот так же думают и Химки и Факел и Пари НН...
+1
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Дмитрий Четвериков
Год 100-летия начнут в ФНЛ. По-другому никак
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d.xoxlov
Неравнодушный болван, к сожалению, оказался, давайте нового.
0
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Andrew Petrov
Очень жаль,но это Торпедо самое слабое за последние лет 35
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