Тухель после 1-й победы за 5 матчей: «Бавария» должна расти как команда. Каждый из нас хочет добиться успеха»
Томас Тухель заявил, что «Бавария» должна расти как команда.
Главный тренер мюнхенцев высказался после матча с «Гертой» (2:0) в Бундеслиге.
«Бавария» прервала безвыигрышную серию из 4 матчей.
«Было важно сохранять концентрацию все 90 минут и ничего не позволять сопернику. Также было важно забить первыми. На это ушло много времени, так как мы упускали моменты. Но мы забили, а следом и второй мяч, и стало легче.
Мы чувствуем, что каждый из нас хочет добиться успеха. Мы должны расти как команда, и все это понимают», – сказал Тухель.
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