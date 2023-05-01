Тухель после 1-й победы за 5 матчей: «Бавария» должна расти как команда. Каждый из нас хочет добиться успеха»

Томас Тухель заявил, что «Бавария» должна расти как команда.

Главный тренер мюнхенцев высказался после матча с «Гертой» (2:0) в Бундеслиге.

« » прервала безвыигрышную серию из 4 матчей.

«Было важно сохранять концентрацию все 90 минут и ничего не позволять сопернику. Также было важно забить первыми. На это ушло много времени, так как мы упускали моменты. Но мы забили, а следом и второй мяч, и стало легче.

Мы чувствуем, что каждый из нас хочет добиться успеха. Мы должны расти как команда, и все это понимают», – сказал .

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