Тухель после 1-й победы за 5 матчей: «Бавария» должна расти как команда. Каждый из нас хочет добиться успеха»

Теги Бавария Герта бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Томас Тухель заявил, что «Бавария» должна расти как команда.

Главный тренер мюнхенцев высказался после матча с «Гертой» (2:0) в Бундеслиге.

«Бавария» прервала безвыигрышную серию из 4 матчей.

«Было важно сохранять концентрацию все 90 минут и ничего не позволять сопернику. Также было важно забить первыми. На это ушло много времени, так как мы упускали моменты. Но мы забили, а следом и второй мяч, и стало легче.

Мы чувствуем, что каждый из нас хочет добиться успеха. Мы должны расти как команда, и все это понимают», – сказал Тухель.

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1 комментарий

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internazionale_nerazzurri
Мне кажется изначально все болельщики команды ожидали совсем другого…
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