«Ювентус» не побеждает 5 матчей подряд и забил лишь 2 гола в этих играх

Теги Ювентус серия А Италия Болонья Массимилиано Аллегри Футбол

«Ювентус» продлил серию без побед до 5 матчей.

В 32-м туре Серии А «Ювентус» сыграл вничью с «Болоньей» (1:1).

В последних 5 матчах во всех турнирах «Ювентус» дважды сыграл вничью и потерпел 3 поражения, забив в них лишь 2 гола.

Последнюю победу «Ювентус» одержал в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против «Спортинга» 13 апреля (1:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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7 комментариев

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U
Хочу матч Юве-Челси. Должно быть зрелищно.
+4
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+4
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rigobersong
Ладно, еще вам один прикол на вечер:)

Холанд в МС - 60 млн

Влахович в Юве - 82 млн
+8
-5
+3
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rigobersong
Макс на классе:)
+6
-4
+2
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Дмитрий Мороз
Это игроки плохие. Тренер топище!!
+1
-1
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Кокич
Бывает. Просто расслабились маленько
после возврата 15 очков.
0
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Хызыр
Люди, ставящие тотал меньше после того, как Аллегри получил тренерскую лицензию: https://youtu.be/zDKzNmI3ofw
0
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