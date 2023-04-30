«Ювентус» не побеждает 5 матчей подряд и забил лишь 2 гола в этих играх
«Ювентус» продлил серию без побед до 5 матчей.
В 32-м туре Серии А «Ювентус» сыграл вничью с «Болоньей» (1:1).
В последних 5 матчах во всех турнирах «Ювентус» дважды сыграл вничью и потерпел 3 поражения, забив в них лишь 2 гола.
Последнюю победу «Ювентус» одержал в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против «Спортинга» 13 апреля (1:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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после возврата 15 очков.