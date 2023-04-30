«Ювентус» не побеждает 5 матчей подряд и забил лишь 2 гола в этих играх

«Ювентус» продлил серию без побед до 5 матчей.

В 32-м туре Серии А «Ювентус» сыграл вничью с «Болоньей» (1:1).

В последних 5 матчах во всех турнирах «Ювентус» дважды сыграл вничью и потерпел 3 поражения, забив в них лишь 2 гола.

Последнюю победу «Ювентус» одержал в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против «Спортинга» 13 апреля (1:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.