«Юве» скрыл от аудиторов и Серии А документы об условиях некоторых трансферов с 2018 по 2020 год. В клубе утверждают, что соглашения не привели к приросту капитала

Теги Удинезе Кальяри Ювентус серия А Италия трансферы Болонья Альберто Черри Роландо Мандрагора Риккардо Орсолини деньги Футбол

«Ювентус» скрывал от аудиторов и Серии А документы, связанные с трансферами игроков

Как сообщает туринская редакция Corriere della Sera, в отчете аудиторской компании Deloitte от 31 марта упоминаются документы, касающиеся опции выкупа ряда игроков, не зарегистрированные в Серии А.

«Некоторые документы за 2018, 2019 и 2020 годы не были предоставлены нам во время нашего аудита финансовой отчетности «Ювентуса». Эти документы, которые не поданы Серии А, включают в себя определенные меморандумы, служебные записки и соглашения (дополнительные письма), в основном касающиеся операций на трансферном рынке с другими командами, проведенных «Ювентусом» в предыдущие годы. Некоторые из этих операций привели к приросту капитала», – говорится в отчете Deloitte.

Речь идет о документах за период с 2018 по 2020 год, подтверждающих договоренности по трансферам с рядом клубов. В частности, упоминается трансфер Роландо Мандрагоры из «Ювентуса» в «Удинезе» в 2018 году, приведший к приросту капитала в 13,6 млн евро.

Сообщается, что контракт предусматривал опцию обратного выкупа за 26 млн евро, которая могла быть активирована в 2020 году. Однако параллельно с контрактом, зарегистрированным в Серии А, в котором говорилось о возможном выкупе, «Ювентус» подписал второе секретное соглашение с обязательством выкупа. Формально эта сделка была бы оформлена с согласия футболиста, из-за чего прирост капитала не должен был учитываться. Аналогичная схема применялась при трансферах Альберто Черри в «Кальяри» и Риккардо Орсолини в «Болонью».

«Ювентус» утверждает, эти операции не привели к приросту капитала по состоянию на конец 2022 года: «Потенциальное влияние на денежные потоки и чистый финансовый долг практически нулевое».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» мог использовать некоторые клубы для улучшения собственной финансовой отчетности.

«Юве» скрывал в отчетности соглашения с «Аталантой», «Сассуоло» и другими клубами. Фиктивный прирост капитала по ним мог быть 33 млн евро в 2019-м

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18 комментариев

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M'bappe say's hello!
Ответ AlexRyzen
Супер лига братан , борьба с монополией системы и катарского бабла нет
скорее всего
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AlexRyzen
Ответ M'bappe say's hello!
Ну как же вы так, неаккуратно???😂
Супер лига братан , борьба с монополией системы и катарского бабла нет
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-1
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AlexRyzen
Ответ Andrey Andreev
Туринцы не могут без мошенничества. Ну неужели так сложно вести бизнес по правилам?
Челси ,ПСЖ , сити как тебе в этом плане ?
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Дмитрий
Отлично. Желаю болельщикам Ювентуса ухать в Серии Б, а лучше, чтобы вообще их не слышать, в Серии С!
+3
-3
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Almaz KENZHEBEKOV
Ответ Andrey Andreev
Туринцы не могут без мошенничества. Ну неужели так сложно вести бизнес по правилам?
хотят как то конкурировать с европейскими грандами, псж, Сити тратят сколько хотят , для них закон не писан, законно с ними конкурировать невозможно, приходятся схитрить
+1
-1
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Moscwow
Ответ Andrey Andreev
Туринцы не могут без мошенничества. Ну неужели так сложно вести бизнес по правилам?
Сомневаюсь, что существуют кристально чистые и честные клубы. Ну только псж, ведь на правах узурпатора с их подачи и копают под участников суперлиги
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d.xoxlov
Ответ Andrey Andreev
Туринцы не могут без мошенничества. Ну неужели так сложно вести бизнес по правилам?
Прирост капитала правилами не запрещён. Добрый вечер.
+5
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sebastian1410
Ответ Рикардо Милос
Мне кажется это очевидно. Итальянские клубы (даже клубы из классической топ 6) 100 % так делают. Просто одни буржуи топят других буржуев
Все так делают, но только у Ювентуса торгуются акции на фондовой бирже. В этом и проблема.
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d.xoxlov
"Мог использовать другие клубы" – это лютая формулировка, конечно. То есть приходит Аньелли к владельцу рандомного клуба и говорит такой: "Давайте мы вас будем на деньги кидать, а вы будете этим довольны". Отличное предложение, от которого не откажешься. Особенно учитывая, что именно "Ювентус" за эти годы купил себе за 40 бесполезного в общем Бернардески, за 60 Кьезу, сыгравшего 5 игр за год, за 80 Влаховича, который не забивает три месяца, за 30 отдал Ромеро, которого тут же продали за 60 и задаром Дибалу, которому миллионов 50 цена по рынку. Приросло на 10 миллионов у них, вскрыли аферу века, клоуны от правосудия.
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Амин Чич
Ответ Andrey Andreev
Туринцы не могут без мошенничества. Ну неужели так сложно вести бизнес по правилам?
ты прям как ваш Батька говоришь )))
+2
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M'bappe say's hello!
Ну как же вы так, неаккуратно???😂
+1
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Екн Лор
Ответ СуперНегр228
Вам не кажется что Юве хотят нехило потопить намеренно
Реал наверное хочет потопить?
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Амин Чич
Походу Криш после ухода всех слил!
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Рикардо Милос
Ответ СуперНегр228
Вам не кажется что Юве хотят нехило потопить намеренно
Мне кажется это очевидно. Итальянские клубы (даже клубы из классической топ 6) 100 % так делают. Просто одни буржуи топят других буржуев
+9
-4
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Andrey Andreev
Туринцы не могут без мошенничества. Ну неужели так сложно вести бизнес по правилам?
+13
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AlexRyzen
Отмажемся 😉👌
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Антон Чугунов
Бесконечный сериал. Запасаемся попкорном. Интриги, скандалы, расследования..
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СуперНегр228
Вам не кажется что Юве хотят нехило потопить намеренно
+19
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