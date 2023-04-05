«Юве» скрыл от аудиторов и Серии А документы об условиях некоторых трансферов с 2018 по 2020 год. В клубе утверждают, что соглашения не привели к приросту капитала

«Ювентус» скрывал от аудиторов и Серии А документы, связанные с трансферами игроков

Как сообщает туринская редакция Corriere della Sera, в отчете аудиторской компании Deloitte от 31 марта упоминаются документы, касающиеся опции выкупа ряда игроков, не зарегистрированные в Серии А.

«Некоторые документы за 2018, 2019 и 2020 годы не были предоставлены нам во время нашего аудита финансовой отчетности «Ювентуса». Эти документы, которые не поданы Серии А, включают в себя определенные меморандумы, служебные записки и соглашения (дополнительные письма), в основном касающиеся операций на трансферном рынке с другими командами, проведенных «Ювентусом» в предыдущие годы. Некоторые из этих операций привели к приросту капитала», – говорится в отчете Deloitte.

Речь идет о документах за период с 2018 по 2020 год, подтверждающих договоренности по трансферам с рядом клубов. В частности, упоминается трансфер из « » в « » в 2018 году, приведший к приросту капитала в 13,6 млн евро.

Сообщается, что контракт предусматривал опцию обратного выкупа за 26 млн евро, которая могла быть активирована в 2020 году. Однако параллельно с контрактом, зарегистрированным в Серии А, в котором говорилось о возможном выкупе, «Ювентус» подписал второе секретное соглашение с обязательством выкупа. Формально эта сделка была бы оформлена с согласия футболиста, из-за чего прирост капитала не должен был учитываться. Аналогичная схема применялась при трансферах Альберто Черри в « » и в «Болонью».

«Ювентус» утверждает, эти операции не привели к приросту капитала по состоянию на конец 2022 года: «Потенциальное влияние на денежные потоки и чистый финансовый долг практически нулевое».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» мог использовать некоторые клубы для улучшения собственной финансовой отчетности.

«Юве» скрывал в отчетности соглашения с «Аталантой», «Сассуоло» и другими клубами. Фиктивный прирост капитала по ним мог быть 33 млн евро в 2019-м

«Ювентус» наказали за то, что делают все. Это несправедливо, но логично

С «Ювентуса» сняли 15 очков – за махинации с доходами. Какие?