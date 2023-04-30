Гвардиола о 2:1 с «Фулхэмом»: «Ман Сити» играл хорошо и был на подъеме. Сомнений у меня не было»

Пеп Гвардиола отметил игру «Фулхэма» в обороне в матче против «Манчестер Сити» (1:2).

«Я не испытывал никаких сомнений. Игра была напряженной до конца, но иного и ожидать не следовало.

Мы проводим много матчей, но было понятно, что после победы над «Арсеналом» выигрывать такие игры очень важно. Футболисты вели себя замечательно.

Мы хорошо отреагировали на пропущенный мяч. Мы играли хорошо, были на подъеме. Нам было непросто, поскольку соперник хорошо оборонялся, в штрафной было очень тяжело. хорошо их подготовил.

Было важно выйти на первое место, но «Арсенал» снова сыграет во вторник. Важна будет игра в запасе, против «Вест Хэма». После нее мы будем по-настоящему лидировать», – сказал главный тренер « ».

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд