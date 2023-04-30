Гвардиола о 2:1 с «Фулхэмом»: «Ман Сити» играл хорошо и был на подъеме. Сомнений у меня не было»

Теги Вест Хэм Манчестер Сити Фулхэм премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Марку Силва Футбол

Пеп Гвардиола отметил игру «Фулхэма» в обороне в матче против «Манчестер Сити» (1:2).

«Я не испытывал никаких сомнений. Игра была напряженной до конца, но иного и ожидать не следовало.

Мы проводим много матчей, но было понятно, что после победы над «Арсеналом» выигрывать такие игры очень важно. Футболисты вели себя замечательно.

Мы хорошо отреагировали на пропущенный мяч. Мы играли хорошо, были на подъеме. Нам было непросто, поскольку соперник хорошо оборонялся, в штрафной было очень тяжело. Марку Силва хорошо их подготовил.

Было важно выйти на первое место, но «Арсенал» снова сыграет во вторник. Важна будет игра в запасе, против «Вест Хэма». После нее мы будем по-настоящему лидировать», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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7 комментариев

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ман сити фейк
Альвареса хочется по больше посмотреть на поле. Надеюсь Пеп ему даёт больше времени. Парень заслуживает больше
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cektor
Пеп переиграл и уничтожил АПЛ ))
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Большое сердце Неймара
Фулхэм конечно запарковались, тяжёлая победа Сити
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ДЖИН
Каталонцы нынче захватывают чемпионаты .
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Вазген, друг Мхитаряна.
Пора всем хором перекинуться в ла лигу хотя бы например. Апл уже не тот как раньше, каждый год один и тот же чемпион
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Андрей Катков
Ответ Большое сердце Неймара
Фулхэм конечно запарковались, тяжёлая победа Сити
Не знаю. Фулхэм здорово прессинговал. Хорошо защищались. Сложный матч. Но мне нравится, что в Сити появился здоровый прагматизм. Они тянут время, рвут ритм игры если результат их устраивает. Так и надо, против них тоже голодные 11 профессионалов, этот Сити не слил бы тот полуфинал с Реалом. Наверное, тот полуфинал сделал команду сильнее.
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