«МЮ» не проигрывает на «Олд Траффорд» 26 матчей подряд. Только «Ман Сити» набрал больше очков дома в этом сезоне

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Сосьедад Лига Европы УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает 26 матчей подряд на «Олд Траффорд».

В 34-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе обыграл «Астон Виллу» (1:0).

В последних 26 домашних матчах комана под руководством Эрика тен Хага одержала 22 победы и 4 раза сыграла вничью. В этих матчах «МЮ» забил 56 голов, пропустив лишь 14. В 14 матчах «Манчестер Юнайтед» сохранил ворота сухими.

Последнее поражение на «Олд Траффорд» «МЮ» потерпел 8 сентября 2022 года в матче группового этапа Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» (0:1).

Кроме того, манкунианцы набрали 39 очков дома в этом сезоне АПЛ и выиграли 12 домашних матчей. Только лидирующий «Манчестер Сити» опережает «МЮ» по этим показателям – 43 очка, 14 побед.

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9 комментариев

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Леван Мкртчян
Понятно. Короче, Манчестер, сейчас ,самый негостеприимный город Европы
+26
-1
+25
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bostonKG
Работа Эрика выше всяких похвал👍
+16
-4
+12
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Dm Kznts
Поработают с психологией и в следуюшем сезоне гостевые будут более уверенные.
+4
0
+4
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Баркамол Абдулла
12 побед действительно уровень Сити, но ещё гостях надо научиться победить, а с этим проблемы, даже удачно складывающиеся матч легко сливается
0
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Alexander Yavriantz
Тен Хаг обещал превратить Олд Траффорд в крепость, Тен Хаг сделал.)
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Данил Кулинский
Ответ Леван Мкртчян
Понятно. Короче, Манчестер, сейчас ,самый негостеприимный город Европы
Ахахах, гениальный ком))))))
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Токсик
Ответ Dm Kznts
Поработают с психологией и в следуюшем сезоне гостевые будут более уверенные.
Многих нужно слить, многие с менталитетом лузера. Фреды, холодильники, Мактоминеи.. всех их нужно отправлять в утиль
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