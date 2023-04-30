«МЮ» не проигрывает на «Олд Траффорд» 26 матчей подряд. Только «Ман Сити» набрал больше очков дома в этом сезоне
«Манчестер Юнайтед» не проигрывает 26 матчей подряд на «Олд Траффорд».
В 34-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе обыграл «Астон Виллу» (1:0).
В последних 26 домашних матчах комана под руководством Эрика тен Хага одержала 22 победы и 4 раза сыграла вничью. В этих матчах «МЮ» забил 56 голов, пропустив лишь 14. В 14 матчах «Манчестер Юнайтед» сохранил ворота сухими.
Последнее поражение на «Олд Траффорд» «МЮ» потерпел 8 сентября 2022 года в матче группового этапа Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» (0:1).
Кроме того, манкунианцы набрали 39 очков дома в этом сезоне АПЛ и выиграли 12 домашних матчей. Только лидирующий «Манчестер Сити» опережает «МЮ» по этим показателям – 43 очка, 14 побед.
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