«Интер» идет 4-м в Серии А, набрав 57 очков – как у «Милана» и «Ромы». До конца чемпионата – 6 туров

Теги Интер Рома Милан Лацио Симоне Индзаги серия А Италия Футбол

«Интер» поднялся на 4-е место в Серии А.

В субботу команда Симоне Индзаги обыграла «Лацио» (3:1) в 32-м туре.

«Интер» идет 4-м в Серии А, набрав 57 очков. Столько же баллов у «Милана» и «Ромы», которые по дополнительным показателям идут ниже – на 5-м и 6-м местах соответственно.

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13 комментариев

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Эркинбек Апаканов
🔥🔥🔥Серия А в этом сезоне.
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Илья Храбров
А Аллегри говорил, что все равно будут шестыми. Неплохо зарядил Интер на остаток сезона😅
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Сергей Бердяев
Красивая победа, всех поздравляю.
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John Gotti
Болеем сегодня за Болонью🔴🔵
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Блуждающий странник
Ответ Илья Храбров
А Аллегри говорил, что все равно будут шестыми. Неплохо зарядил Интер на остаток сезона😅
Учитывая как Юве играет будет смешно если именно они шестыми и окажутся)
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Семён Жуйло
Очень важные три очка. Надеюсь, это настроит команду на победный лад. Пришло время напрячься. FORZA INTER!
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giant
Ответ Albert Sarkisov
Где масксимилиян🤣... Форца ИНТЕР... Всех братьев Интеристи с победой. Одно но только надо было Де врея менять раньше, ачерби не его день. И мхитаряна зря поменяли на турка. Он мог ещё принести пользу. Лукаку молодец не ожидал. Госенс красава, Лаутаро пожадничал с 3 голом, мог дать на Лукаку или пробить сильно... Но победителей не судят 👍
Мхитаряну дали отдохнуть, в среду играть. Ачерби - не его день. Подарил гол и 2 раза подскользнулся на опасные моменты. Но Инзаги как ни странно молодец что не поменял его (хотя я хотел его уже в перерыве убрать) - это сильный психологический ход, ведь в течении сезона Ачерби был неплох.
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Брулин
С заслуженной Победой всех болельщиков Интера !
Шикарный матч выдали обе команды. Как говорится игра шла от ворот до ворот , где лучшими были хозяева поля.
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Shaldon
Возвращение Ювентусу его заслуженных очков разогрело под конец интригу в сериале)
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Hulk90210
Ответ оптовый покупатель скудетто из турина
Циплят по осени считают. Принтер еще обсерется в матчах с Миланом и Ромой, и сделает сассуолло одноименной команде)
по осени? сезон через месяц закончится. Что собрался осенью считать?
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