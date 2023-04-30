«Интер» идет 4-м в Серии А, набрав 57 очков – как у «Милана» и «Ромы». До конца чемпионата – 6 туров

«Интер» поднялся на 4-е место в Серии А.

В субботу команда Симоне Индзаги обыграла «Лацио» (3:1) в 32-м туре.

«Интер» идет 4-м в Серии А, набрав 57 очков. Столько же баллов у «Милана» и «Ромы», которые по дополнительным показателям идут ниже – на 5-м и 6-м местах соответственно.

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