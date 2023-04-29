Где смотреть Реал Сосьедад – Реал Мадрид, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 2 мая
Во вторник, 2 мая, сыграют Реал Сосьедад и Реал Мадрид в 33 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Реале Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Реал Сосьедад – Реал Мадрид
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
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