Анчелотти о 4:2 c «Альмерией»: «Разозлила расслабленность «Реала» при 3:0 и 4:1. Тревожный звонок»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Альмерия Винисиус Жуниор Футбол

Карло Анчелотти рассказал о полученном Винисиусом Жуниором повреждении.

Вингер «Реала» был заменен на 82-й минуте матча 32-го тура с «Альмерией» (4:2).

«Он получил удар по колену. Но ничего страшного, думаю, он восстановится в течение нескольких дней. Он дисквалифицирован на следующий матч и будет в порядке перед финалом Кубка Испании.

Винисиус протестует всякий раз после фолов на нем, такова реальность. У него 10 желтых карточек, но это намного меньше, чем у его опекунов.

Меня разозлило то, что команда расслабилась, считая, что игра завершена. Она расслабилась при 3:0 и при 4:1, и это должно стать для нас тревожным звонком. Нельзя снижать давление, потому что это ведет к пропущенным голам», – заявил главный тренер «Реала» в эфире DAZN.

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14 комментариев

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Егор Колосов
Над Винисиусом просто-напросто насмехаются! Это недопустимо
+35
-1
+34
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Rail Ragimkhanov
Ответ Егор Колосов
Над Винисиусом просто-напросто насмехаются! Это недопустимо
Все верно, идёт явная война остальных против него
+27
-2
+25
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Илес Хамдамов
Ответ Burel
Столько радости от победы над аутсайдером: как будто требл выиграли
А где ты увидел радость в его словах?
+18
0
+18
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ПапаКарлито
🤨🤨🤨
+4
-1
+3
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Fan of Sport
Ответ Rail Ragimkhanov
Все верно, идёт явная война остальных против него
Это точно
+3
0
+3
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gfrasulov
Ответ Burel
Столько радости от победы над аутсайдером: как будто требл выиграли
Просто на матчи с Реалом (по определению великим) всякая команда выходит как на бой за жизнь
+3
0
+3
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Alexey1406
Ответ Burel
Столько радости от победы над аутсайдером: как будто требл выиграли
Если болееш за клуб радуешься победе независимо от соперника, или что-то изменилось.
+2
0
+2
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БЕКБЕРГАН
Ответ Alexey1406
Если болееш за клуб радуешься победе независимо от соперника, или что-то изменилось.
А он это не понимает, он не фанат футбола а просто глор.
+1
0
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Бухгалтер2021
вынесут бабло сити 3-0
+4
-4
0
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Granero-24
Реал без Бензема вообще другая команда, какие-то беззубые. Вот с Бензема сегодня и голы пошли, и реализация хорошая.
+1
-1
0
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Barca_mania
Ответ Бухгалтер2021
вынесут бабло сити 3-0
заскринил
0
0
0
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