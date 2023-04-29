Анчелотти о 4:2 c «Альмерией»: «Разозлила расслабленность «Реала» при 3:0 и 4:1. Тревожный звонок»

Карло Анчелотти рассказал о полученном Винисиусом Жуниором повреждении.

Вингер «Реала» был заменен на 82-й минуте матча 32-го тура с «Альмерией» (4:2).

«Он получил удар по колену. Но ничего страшного, думаю, он восстановится в течение нескольких дней. Он дисквалифицирован на следующий матч и будет в порядке перед финалом Кубка Испании.

протестует всякий раз после фолов на нем, такова реальность. У него 10 желтых карточек, но это намного меньше, чем у его опекунов.

Меня разозлило то, что команда расслабилась, считая, что игра завершена. Она расслабилась при 3:0 и при 4:1, и это должно стать для нас тревожным звонком. Нельзя снижать давление, потому что это ведет к пропущенным голам», – заявил главный тренер « » в эфире DAZN.

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