Гвардиола о «Ман Сити»: «Говорят, без ЛЧ наша работа не будет завершенной. Но АПЛ есть АПЛ, за победами в ней – тяжелый труд»
Пеп Гвардиола не считает АПЛ менее важным соревнованием, чем Лига чемпионов.
«Люди говорят о Лиге чемпионов, Лиге чемпионов, Лиге чемпионов. Это нормально, мне понятно, что у клуба нет этого трофея. И люди говорят, что без него наша работа не будет завершенной. Это нормально, я это принимаю. Я не буду переубеждать никого.
Но Премьер-лига есть Премьер-лига. Каждый раз, когда мы ее выигрываем, есть это чувство – фух! За этими победами стоит тяжелый труд, судьбу не определяет одно судейское решение или один пенальти, нужна стабильность изо дня в день.
Премьер-лига – это здорово. Когда мы снова получаем шанс за нее побороться на финальных этапах – надо постараться это сделать», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
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Для сравнения Челси с 2003го и безграничных финансов за 20 лет выиграл 5 раз
Венгер с Арсеналом за 22 года выиграл 3 раза.
Ливерпуль за 30 лет выиграл 1 раз
Это для понимания, что выиграть АПЛ довольно непростая задача и не надо заслуги Пепа принижать:)
А чемпионат 5 раз