Гвардиола о «Ман Сити»: «Говорят, без ЛЧ наша работа не будет завершенной. Но АПЛ есть АПЛ, за победами в ней – тяжелый труд»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола не считает АПЛ менее важным соревнованием, чем Лига чемпионов.

«Люди говорят о Лиге чемпионов, Лиге чемпионов, Лиге чемпионов. Это нормально, мне понятно, что у клуба нет этого трофея. И люди говорят, что без него наша работа не будет завершенной. Это нормально, я это принимаю. Я не буду переубеждать никого.

Но Премьер-лига есть Премьер-лига. Каждый раз, когда мы ее выигрываем, есть это чувство – фух! За этими победами стоит тяжелый труд, судьбу не определяет одно судейское решение или один пенальти, нужна стабильность изо дня в день.

Премьер-лига – это здорово. Когда мы снова получаем шанс за нее побороться на финальных этапах – надо постараться это сделать», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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39 комментариев

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bostonKG
Гений , черт возьми . Реалу будет очень тяжело, еще и без Модрича и Милитао…((
+12
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rigobersong
Ответ DolJun
физрука брали под лч, а он все про апл накидывает) апл лучшая лига мира и победа в ней весома, спору нет, но у физрука с сити за ярд трат столько же лч сколько у меня. если это не позор то что?)
Если 11е место не позор, то что?:)
+12
-7
+5
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Сергей Пацаваца
Ответ rigobersong
7й год работы Пепа и 4 титула АПЛ ( Возможно будет и 5й) Для сравнения Челси с 2003го и безграничных финансов за 20 лет выиграл 5 раз Венгер с Арсеналом за 22 года выиграл 3 раза. Ливерпуль за 30 лет выиграл 1 раз Это для понимания, что выиграть АПЛ довольно непростая задача и не надо заслуги Пепа принижать:)
Просто посмотри на состав Ливерпуля когда приходил Клопп и на состав Сити когда приходил Гвардиола.Я очень уважаю и ценю Пепа,но не стоит забывать ,что руководство Сити всегда удовлетворяет все хотелки Гвардиолы,а Юргену приходиться мучаться с Наби Кейта,потому что для Ливерпуля его купили за дорого-богато,Гвардиола бы сразу выкинул такого игрока и на его место ему тут же купили ещё лучшего игрока ,а для Клоппа восстановление,упаси госпаде,Чемберлена считается как трансфер.
+12
-7
+5
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Outis
Тяжелый труд нефтедобывающей отрасли ОАЭ)
+5
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rigobersong
7й год работы Пепа и 4 титула АПЛ ( Возможно будет и 5й)

Для сравнения Челси с 2003го и безграничных финансов за 20 лет выиграл 5 раз

Венгер с Арсеналом за 22 года выиграл 3 раза.

Ливерпуль за 30 лет выиграл 1 раз

Это для понимания, что выиграть АПЛ довольно непростая задача и не надо заслуги Пепа принижать:)
+16
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+4
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rigobersong
Ответ DolJun
то есть то, что у физрука с сити с ярдом трат столько же лч сколько и у меня - это норма?)
Опять передергиваешь, у Пепа столько же ЛЧ, сколько у челси за всю историю своего существования:))
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Сергей Пацаваца
Ответ مختار موسى حاجييف
купить игроков одно , заиграть их, сделать из них топ игроков другое, Наби тому яркий пример.
Это да,но Пеп может сразу избавиться от игрока если он не заиграет и сразу же купить на его место другого,на одну только защиту у него ушло лямов 300:не понравился Мангаля за тридцатку можно купить Ляпорта за 50,просел Ляпорт можно купить Диаша за 50 плюс к нему в догонку Стоунз,Аке и Аканжи и т.д.
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مختار موسى حاجييف
Ответ Сергей Пацаваца
Просто посмотри на состав Ливерпуля когда приходил Клопп и на состав Сити когда приходил Гвардиола.Я очень уважаю и ценю Пепа,но не стоит забывать ,что руководство Сити всегда удовлетворяет все хотелки Гвардиолы,а Юргену приходиться мучаться с Наби Кейта,потому что для Ливерпуля его купили за дорого-богато,Гвардиола бы сразу выкинул такого игрока и на его место ему тут же купили ещё лучшего игрока ,а для Клоппа восстановление,упаси госпаде,Чемберлена считается как трансфер.
купить игроков одно , заиграть их, сделать из них топ игроков другое, Наби тому яркий пример.
+5
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answer89
Отмазку заранее озвучил
+6
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Xm.md
Ответ Kalb Schulz
Сколько вливается, столько и зарабатывается.
Ага, миллиардные продажи футболок
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DolJun
Ответ Vinnipukh Vinni
Осталось узнать, кого он выкидывал сразу? Может тугодума Грилиша? Или кого?
браво: сам купил - сам выкинул, например, хотя нормальный тренер и с хартом до полуфинала лч доходил
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Val Smith
Ответ Vinnipukh Vinni
Вообще-то Карвахаль выше классом, чем Уокер. Уокер и в Мадриде сидел бы, в запасе.
Года два назад я бы согласился. Последние два сезона когда подключается к атаке толку по минимуму, при этом назад плохо успевает. При этом Вальверде редко подключается вперед т.к. постоянно надо Данни страховать. За два сезона матчей пять хорошо провел.
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Правда глаза режет
Пеп конечно сильный тренер. Но, ..ять, сколько бабок вливается в Сити. Что-то не выигрывать за сезон, это провал.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Val Smith
Года два назад я бы согласился. Последние два сезона когда подключается к атаке толку по минимуму, при этом назад плохо успевает. При этом Вальверде редко подключается вперед т.к. постоянно надо Данни страховать. За два сезона матчей пять хорошо провел.
Так Уокер в атаке вообще никогда не был хорош. Обороняется он неплохо за счёт скорости, но он не лучше Карвахаля.
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ruslan_khaibulov
Ответ Outis
Тяжелый труд нефтедобывающей отрасли ОАЭ)
арабских клубов много, но почему они все дно несмотря на "много нефти, всех скупили"?
+1
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huzayfa
Ответ ▒▒▒▒▒
"Лигу Чемпионов выиграть проще, чем Чемпионат Англии" (С)
Почему он тогда не выграл ЛЧ за семь лет
А чемпионат 5 раз
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Blue Monster
Ответ Kalb Schulz
Сколько вливается, столько и зарабатывается.
Ты о чем вообще, Сити уже даже не игроков покупает, а клубы в которых они играют. Там целая пирамида с МС во главе по которой игроки поднимаются с разных чепионатов
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Kalb Schulz
Ответ Правда глаза режет
Пеп конечно сильный тренер. Но, ..ять, сколько бабок вливается в Сити. Что-то не выигрывать за сезон, это провал.
Сколько вливается, столько и зарабатывается.
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Трент 66
Ответ rigobersong
Опять передергиваешь, у Пепа столько же ЛЧ, сколько у челси за всю историю своего существования:))
Он про Сити писал же.
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rigobersong
Ответ DolJun
какая цель если у меня уже столько же лч с сити столько и у того, кто потратил ярд и кого некоторые называют сильнейшим тренером в истории?)
А что у тебя за привычка отвечать вопросами?
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rigobersong
Ответ DolJun
улыбаюсь с того, что как бы я не хейтил пепа - у меня с ним есть кое-что общее: 0 чашек лч с сити)
Но я рад, что Пеп тебя всегда мотивирует, у тебя есть цель в жизни, а это дорогого стоит:))
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rigobersong
Ответ DolJun
это ты передергиваешь, челси ни в одной лч не тащили судьи как этого физрука до внедрения вар)
Ты сам пишешь это и улыбаешься:)) Хватит уже играть в эти игры:))
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rigobersong
Ответ DolJun
пепка на 11ом??)
Нет, значит и позора нет:) Но я конечно сам удивился как доминатор за 7 лет работы сравнялся с челси, думал фк Мем с 2003го больше титулов АПЛ взял, а тут за 20 лет всего 5:) Совсем слабенько:))
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Denis242424
Ответ Сергей Пацаваца
Просто посмотри на состав Ливерпуля когда приходил Клопп и на состав Сити когда приходил Гвардиола.Я очень уважаю и ценю Пепа,но не стоит забывать ,что руководство Сити всегда удовлетворяет все хотелки Гвардиолы,а Юргену приходиться мучаться с Наби Кейта,потому что для Ливерпуля его купили за дорого-богато,Гвардиола бы сразу выкинул такого игрока и на его место ему тут же купили ещё лучшего игрока ,а для Клоппа восстановление,упаси госпаде,Чемберлена считается как трансфер.
Тем не менее, Клоппа можно очень сильно уважать. Сумел внести огня. 3 финала ЛЧ. Одна победа в ЛЧ. А в пошлом году финал ЛЧ в Париже они проиграли Реалу со счетом 1:0.
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Val Smith
Никто не принижает заслуг, но все ожидают новых высот. Состав как никогда позволяет. При этом у команды наикрутейший состав в европе и мощнейшая скамейка. У Пепа Уолкер полирует скамейку, в то время как у Реала там еле ковыляет Карвахаль.
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