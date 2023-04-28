Хави о том, что успех «Барсы» в Ла Лиге не ценят: «Не удивлен, это самый сложный клуб мира. Здесь 1:0 – это недостаточно»

Хави считает «Барселону» самым сложным клубом для работы.

«Это [то, что успех «Барсы» в не ценят] не удивляет меня. Это самый сложный клуб мира. Я уже говорил об этом. Здесь недостаточно выигрывать со счетом 1:0, я уже говорил об этом на презентации. Мы победили во многих матчах со счетом 1:0, показывая хороший футбол.

В «Барсе» нужно убеждать игрой. Мы очень ценим то, что делаем. «Барса» должна выиграть эту Ла Лигу.

Расслабленности нет. Иногда я допускаю ошибки. Такое случалось в матче с «Альмерией», в прошлом туре это повторилось. Нужно всегда сохранять голод до побед. Мы пока еще ничего не выиграли», – сказал главный тренер «Барселоны».

Завтра каталонский клуб примет «Бетис» в матче 32-го тура Ла Лиги. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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