Хави о том, что успех «Барсы» в Ла Лиге не ценят: «Не удивлен, это самый сложный клуб мира. Здесь 1:0 – это недостаточно»

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави считает «Барселону» самым сложным клубом для работы.

«Это [то, что успех «Барсы» в Ла Лиге не ценят] не удивляет меня. Это самый сложный клуб мира. Я уже говорил об этом. Здесь недостаточно выигрывать со счетом 1:0, я уже говорил об этом на презентации. Мы победили во многих матчах со счетом 1:0, показывая хороший футбол.

В «Барсе» нужно убеждать игрой. Мы очень ценим то, что делаем. «Барса» должна выиграть эту Ла Лигу.

Расслабленности нет. Иногда я допускаю ошибки. Такое случалось в матче с «Альмерией», в прошлом туре это повторилось. Нужно всегда сохранять голод до побед. Мы пока еще ничего не выиграли», – сказал главный тренер «Барселоны».

Завтра каталонский клуб примет «Бетис» в матче 32-го тура Ла Лиги. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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12 комментариев

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Акжан и Дарын
Капелло за такую унылую игру уволили в своё время.
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FC.Barcelona
Настораживает потеря мотивации в таких матчах, особенно у тренера, который только начал свой путь и есть куда расти и что доказывать. Ладно бы если боролись и проигрывали как против Баварии или Интера.
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RealJericho
Ну если после 1:0 мы видим 1:1 или того хуже 1:2, то, конечно, вопросы имеются.
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Сижу на факсах Барселоны
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DolJun
самый сложный клуб мира
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и это его еще не попросили подвинуться по зарплате) сидеть на рычагах как чави не каждый согласится)
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Кино Музыка
Нигде не ценят 1-0.
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igls54
Ответ Сижу на факсах Барселоны
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