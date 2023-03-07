«Оздоев – один из самых полезных в Турции. Забивает, раздает, зарабатывает пенальти». Текке о хавбеке «Фатих Карагюмрюк»

назвал одним из самых полезных игроков в чемпионате Турции.

– На каком счету в Турции Оздоев?

– На очень хорошем. Оздоев – основной игрок « ». У него очень хорошая местная пресса, его часто хвалит даже Пирло. Если такой тренер, как Пирло, доволен футболистом и ставит его постоянно в состав, значит, он в полном порядке.

В трех последних матчах он забил два гола. Особенно мне понравился его гол в ворота «Бешикташа», который принес его клубу ничью. Когда мы играли с ними, мы их обыграли 2:1, но гол мы пропустили после передачи Оздоева.

Он очень полезен в атаке, где забивает, раздает, зарабатывает пенальти, но и в отборе при обороне он тоже классно играет. На мой взгляд, он один из самых полезных игроков всего чемпионата, – сказал бывший нападающий «Зенита» и «Рубина», а ныне главный тренер «Истанбулспора».