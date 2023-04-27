Семак о словах Дзюбы про «Зенит» Рио-де-Жанейро: «Зенит» всегда будет из Санкт-Петербурга»

Теги Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

Сергей Семак отреагировал на слова Артема Дзюбы о «Зените» Рио-де-Жанейро.

Форвард ранее заявил, что петербургский клуб превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро.

«Зенит» всегда будет «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Когда я только приходил, у нас было немало аргентинцев. Сейчас есть бразильцы.

Считаю, что не важна национальность – важно показывать хороший, интересный футбол. А болельщики получали удовольствие от игры команды», – сказал тренер «Зенита».

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28 комментариев

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Пирс Морган
Зениту "Рио-де-Жанейро" не слышно, кто там снизу таблицы что-то говорит
+26
-11
+15
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ЗЕНИТ65
Ответ Ковид 07.10.52
Не уверен...пора городу менять ненавистную немецкую вывеску на русский Петроград..., как перед первой мировой войной...
Тебя забыли спросить.
+10
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MikhaL
Что значит всегда? Еще относительно недавно, Зенит был из Ленинграда.
+10
-4
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Алексей Кузнецов
Ответ WelcomeBackPURE
зенит - это Газпром в первую очередь, без которого недоразумения даже не существовало было уже, скорее всего
Сказал болельщик клуба который продавали и покупали за рубль из-за долгов в 300 лямов.
+7
-2
+5
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Злодей Спб
Пост в котором раскалился и заклинил минусомёт :)

Ребята, они лезут на свет!
Стреляйте по пяточкам!
+7
-3
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Злодей Спб
Ответ WelcomeBackPURE
зенит - это Газпром в первую очередь, без которого недоразумения даже не существовало было уже, скорее всего
Опять же, я уже кажется писал в этой ветке, что в 90х спартак держался на спонсорских от УренгойГазодобычи (Газпром). Но, как я понимаю, "это другое" -)?
+4
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jonnysilverhand01
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Назар Игорь
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Назар Игорь
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Победу в КР с Ростовом ты лично для Дзюбы отменил?
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Назар Игорь
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Победу в КР с Ростовом ты лично для Дзюбы отменил?
Я не обсуждаю достоинств Дзюбы-футболиста, тут он в порядке, я про Дзюбу как личность, тут он с гнильцой. Возрази.
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ЗЕНИТ65
Ответ бесдомный понь
И, немного подумав, добавил: "А сельдерей всегда будет овощем!"
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Mamontov
Ответ ЗЕНИТ65
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он родственник Дзюбы!!!
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Andy Tucker
Ответ MikhaL
Что значит всегда? Еще относительно недавно, Зенит был из Ленинграда.
согласен, но сельдерей способствует склерозу
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Злодей Спб
Пост в котором раскалился и заклинил минусомёт :) Ребята, они лезут на свет! Стреляйте по пяточкам!
Стрелять по пятОчкам? Звучит как будни футфетишиста🌚
+3
-3
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