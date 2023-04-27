Семак о словах Дзюбы про «Зенит» Рио-де-Жанейро: «Зенит» всегда будет из Санкт-Петербурга»
Сергей Семак отреагировал на слова Артема Дзюбы о «Зените» Рио-де-Жанейро.
Форвард ранее заявил, что петербургский клуб превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро.
«Зенит» всегда будет «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Когда я только приходил, у нас было немало аргентинцев. Сейчас есть бразильцы.
Считаю, что не важна национальность – важно показывать хороший, интересный футбол. А болельщики получали удовольствие от игры команды», – сказал тренер «Зенита».
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