Семак о словах Дзюбы про «Зенит» Рио-де-Жанейро: «Зенит» всегда будет из Санкт-Петербурга»

Сергей Семак отреагировал на слова Артема Дзюбы о «Зените» Рио-де-Жанейро.

Форвард ранее заявил, что петербургский клуб превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро.

«Зенит» всегда будет «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Когда я только приходил, у нас было немало аргентинцев. Сейчас есть бразильцы.

Считаю, что не важна национальность – важно показывать хороший, интересный футбол. А болельщики получали удовольствие от игры команды», – сказал тренер « ».

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