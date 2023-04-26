Хавбек «Локо» Щетинин о Дзюбе: «Душа компании. Нормально отношусь к его шуткам»

Михаил Щетинин рассказал, как относится к шуткам форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

— персонально что-то говорил до матча [с ЦСКА – 1:1]?

— Да, говорил. Зарядил меня. Но то, что происходит в раздевалке, там и остается.

— Были в ваш адрес его традиционные шутки?

— Перед матчем нет. Все было в пределах разумного.

— А если не про этот матч говорить?

— Дзюба — душа компании. Все все понимают. Я нормально отношусь к его шуткам, – сказал хавбек « ».

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