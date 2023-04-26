Хавбек «Локо» Щетинин о Дзюбе: «Душа компании. Нормально отношусь к его шуткам»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Михаил Щетинин Футбол

Михаил Щетинин рассказал, как относится к шуткам форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

Дзюба персонально что-то говорил до матча [с ЦСКА – 1:1]?

— Да, говорил. Зарядил меня. Но то, что происходит в раздевалке, там и остается.

— Были в ваш адрес его традиционные шутки?

— Перед матчем нет. Все было в пределах разумного.

— А если не про этот матч говорить?

— Дзюба — душа компании. Все все понимают. Я нормально отношусь к его шуткам, – сказал хавбек «Локомотива».

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vatikan
Все всё понимают..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Пичугин
Вот Минков и Щетинин всякие понимают там Дзюбин юмор, а Губерний нет, почему.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий