Хавбек «Локо» Щетинин о Дзюбе: «Душа компании. Нормально отношусь к его шуткам»
Михаил Щетинин рассказал, как относится к шуткам форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.
— Дзюба персонально что-то говорил до матча [с ЦСКА – 1:1]?
— Да, говорил. Зарядил меня. Но то, что происходит в раздевалке, там и остается.
— Были в ваш адрес его традиционные шутки?
— Перед матчем нет. Все было в пределах разумного.
— А если не про этот матч говорить?
— Дзюба — душа компании. Все все понимают. Я нормально отношусь к его шуткам, – сказал хавбек «Локомотива».
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