«Барселона» заработала рекордные 1,2 млн евро на билетах на игру женской команды в ЛЧ. На «Камп Ноу» было 72 262 зрителя

Выручка «Барселоны» от продажи билетов на игру женской команды оказалась рекордной.

Как сообщает RAC1, каталонцы заработали 1,2 млн евро, продавая билеты на « » на полуфинал женской чемпионов против « ».

Посещаемость составила 72 262 человека.

В позапрошлом сезоне «Барса» выиграла женскую Лигу чемпионов, в прошлом – уступила «Лиону» (1:3) в финале.

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