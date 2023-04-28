«Барселона» заработала рекордные 1,2 млн евро на билетах на игру женской команды в ЛЧ. На «Камп Ноу» было 72 262 зрителя

Теги Челси Барселона Ла Лига бизнес женский футбол Камп Ноу Лига чемпионов жен деньги Футбол

Выручка «Барселоны» от продажи билетов на игру женской команды оказалась рекордной.

Как сообщает RAC1, каталонцы заработали 1,2 млн евро, продавая билеты на «Камп Ноу» на полуфинал женской Лиги чемпионов против «Челси».

Посещаемость составила 72 262 человека. 

В позапрошлом сезоне «Барса» выиграла женскую Лигу чемпионов, в прошлом – уступила «Лиону» (1:3) в финале.

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6 комментариев

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Ебздрогыч
У нас это где-то суммарное число зрителей за 2 тура. Спасибо тем гениям, кто придумал фанайди
+6
0
+6
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U
Ну женский ж футбол никому не нужен, да?
+2
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Эльдар Гаджиев
ну и чё , главное то - как сыграли?
0
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Эльдар Гаджиев
Ответ Ебздрогыч
У нас это где-то суммарное число зрителей за 2 тура. Спасибо тем гениям, кто придумал фанайди
я думаю ты недооценил наш чемпионат , не за 2 а за все 5 туров
0
0
0
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U
Ответ *MVP*
ну по сути да
72 262 человека очень удивлены этим тезисом.
+1
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