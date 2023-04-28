«Барселона» заработала рекордные 1,2 млн евро на билетах на игру женской команды в ЛЧ. На «Камп Ноу» было 72 262 зрителя
Выручка «Барселоны» от продажи билетов на игру женской команды оказалась рекордной.
Как сообщает RAC1, каталонцы заработали 1,2 млн евро, продавая билеты на «Камп Ноу» на полуфинал женской Лиги чемпионов против «Челси».
Посещаемость составила 72 262 человека.
В позапрошлом сезоне «Барса» выиграла женскую Лигу чемпионов, в прошлом – уступила «Лиону» (1:3) в финале.
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