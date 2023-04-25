Хави об ужине Альбы и Бускетса с Месси: «Я пришел попозже – за десертами. Мне нравится говорить о Лео, у нас очень хорошие отношения»

Теги ПСЖ Барселона Хави Лионель Месси Ла Лига Серджи Бускетс Футбол

Хави шуточно ответил на вопрос об ужине Жорди Альбы и Серджи Бускетса с Лионелем Месси.

Ранее сообщалось, что аргентинец посетил Барселону на фоне слухов о возвращении в каталонский клуб из «ПСЖ».

«Я пришел попозже – за десертами (смеется). Нет, они мне ничего не сказали о Месси.

Сейчас это все гипотезы. Мы сосредоточены на Ла Лиге и ни на чем другом.

Мне нравится говорить о Лео. У нас очень хорошие отношения, но сейчас нас ожидает матч против «Райо Вальекано», – сказал главный тренер «Барселоны».

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19 комментариев

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Blaumerc
Ответ DolJun
лео собрал всех на ужин чтобы каждому сказать на сколько они должны понизить свои зп чтобы месси вернулся
раздевалку то на стэмфорд бридж расширили? или смесь мбаппе и азара до сих пор переодевается в коридорах?
+21
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rigobersong
Жаль должуна опять не позвали:))
+18
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Мистер
Ответ rigobersong
Жаль должуна опять не позвали:))
зато он тут как тут)
+8
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Эксперт Спортс
Ответ DolJun
лео собрал всех на ужин чтобы каждому сказать на сколько они должны понизить свои зп чтобы месси вернулся
Как там внизу что нибудь видно? Дать фонарик?)
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Эксперт Спортс
Ответ rigobersong
Жаль должуна опять не позвали:))
Чтобы его позвать нужно взять пропуск у смотрителей зоопарка
+3
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+3
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predMBAPPE
А Должун снимал всё на видео и сейчас расскажет нам о чём на самом деле был разговор)
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Fuad Mamedov
Ответ Адильхан Абдусаламов
Альба сказал Лео чтобы если он вернётся то поставил условие,чтобы Жорди играл в основе
Альба досихпор на ТОП уровне
+3
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AnMe
Ответ Иван Иванов
Если слухи оправдаются и Месси вернётся нужно закидать его машину тухлыми яйцами и помидорами за игру которую он показывал в ПСЖ.
Ну да
Всего то лучший игрок лиги
Притом что не напрягается и пешком все делает
+2
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muslim95
Ответ Иван Иванов
Если слухи оправдаются и Месси вернётся нужно закидать его машину тухлыми яйцами и помидорами за игру которую он показывал в ПСЖ.
Стесняюсь спросить, а много людей во франции набрали 15+15 по системе гол + пас и сколько народу надо закидать яйцами за результат ниже?
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0
+2
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Blaumerc
Ответ DolJun
что? при чем тут стэмфорд бридж? опять новость не осилил?
да ладно, не сердись, я просто вопрос задал
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siragh@yandex.ru
Жаль,что лишь на Ла Лиге..
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