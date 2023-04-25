Хави об ужине Альбы и Бускетса с Месси: «Я пришел попозже – за десертами. Мне нравится говорить о Лео, у нас очень хорошие отношения»

Хави шуточно ответил на вопрос об ужине Жорди Альбы и Серджи Бускетса с Лионелем Месси.

Ранее сообщалось, что аргентинец посетил Барселону на фоне слухов о возвращении в каталонский клуб из «ПСЖ».

«Я пришел попозже – за десертами (смеется). Нет, они мне ничего не сказали о Месси.

Сейчас это все гипотезы. Мы сосредоточены на Ла Лиге и ни на чем другом.

Мне нравится говорить о Лео. У нас очень хорошие отношения, но сейчас нас ожидает матч против «Райо Вальекано», – сказал главный тренер «Барселоны».

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол