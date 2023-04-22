Джейми Каррагер: «Арсеналу» нужно что-то вроде чуда. Надо обыгрывать «Сити», чтобы взять титул»

Джейми Каррагер отметил, что «Арсеналу» нужно чудо, чтобы выиграть АПЛ.

«Канониры» сыграли вничью третий тур подряд – с « » (3:3). В следующем матче они встретятся с «Манчестер Сити».

«Разочарование ощутимо. Это был отличный матч для нейтральных зрителей, но обе команды будут разочарованы.

Теперь « » нужно ехать к « » и набирать три очка, чтобы выиграть чемпионат, думаю.

По-прежнему все в руках «Арсенала», и это лишь показывает, насколько большим был отрыв. Теперь же нужно совершить что-то вроде чуда. Нужно что-то действительно особенное», – заявил экс-защитник «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.

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