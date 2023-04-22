Джейми Каррагер: «Арсеналу» нужно что-то вроде чуда. Надо обыгрывать «Сити», чтобы взять титул»

Теги Джейми Каррагер Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Саутгемптон Футбол

Джейми Каррагер отметил, что «Арсеналу» нужно чудо, чтобы выиграть АПЛ.

«Канониры» сыграли вничью третий тур подряд – с «Саутгемптоном» (3:3). В следующем матче они встретятся с «Манчестер Сити».

«Разочарование ощутимо. Это был отличный матч для нейтральных зрителей, но обе команды будут разочарованы.

Теперь «Арсеналу» нужно ехать к «Манчестер Сити» и набирать три очка, чтобы выиграть чемпионат, думаю.

По-прежнему все в руках «Арсенала», и это лишь показывает, насколько большим был отрыв. Теперь же нужно совершить что-то вроде чуда. Нужно что-то действительно особенное», – заявил экс-защитник «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.

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9 комментариев

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Gunner_14
«Арсенал» наглядно продемонстрировал то, как за три тура заруинить чемпионство
+9
0
+9
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Виталий Ан
Что то уже подбешивает это все в руках Арсенала! А у Сити не все в руках?
+6
0
+6
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Halid Abror
Люди, поясните, почему Артета всегда доверяет этому Виера?
Задушить его мало.
+3
0
+3
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Dexterkri
Ответ Виталий Ан
Что то уже подбешивает это все в руках Арсенала! А у Сити не все в руках?
Как раз таки сейчас все в руках сити
+3
0
+3
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Gunner_14
Ответ Wekil Halylow
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Я болею за клуб с 2003 года. И в этом сезоне буду продолжать поддерживать команду, пока теоретические шансы остаются на чемпионство. Но я выражаю свое мнение. Объективная оценка происходящего считается позором, по-твоему? Чему мне радоваться? Двумя подряд ничьими с 15-й и 20-й командами?
+1
0
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deadjoker
Ну шансов примерно как у цветочка перед катком. Сити то ход набрал, а у арсенала очередной локальный спад.
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Wekil Halylow
Ответ Gunner_14
«Арсенал» наглядно продемонстрировал то, как за три тура заруинить чемпионство
Комментарий удален модератором
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Артур Мкртычян
Ответ Sardor13
Чудо...мудо керемас...выиграем сити и на этом точка!
пхахах
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