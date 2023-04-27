Эдерсон изобразил плач, смотря на болельщиков «Арсенала», и показал им язык после гола Холанда

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал болельщики Эдерсон Эрлинг Холанд Футбол

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон поиздевался над болельщиками «Арсенала».

«Горожане» одержали победу в матче 33-го тура АПЛ со счетом 4:1. После того, как Эрлинг Холанд забил четвертый гол своей команды, вратарь «Сити» повернулся к болельщикам «Арсенала» и изобразил плач, смотря на них.

Фанаты команды из Манчестера закричали в знак одобрения, после чего бразильский футболист показал язык болельщикам соперников.

«Манчестер Сити» занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ после 31 проведенного матча, набрав 73 очка. «Арсенал» провел на 2 игры больше и опережает «горожан» на 2 балла.

Фото: Gettyimages.ru/Simon Stacpoole/Offside

Я был готов к поражению «Арсенала», но так проиграть «Сити» – ужас

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41 комментарий

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Пирс Морган
Походу что-то кричали ему в спину)
+55
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Михаил Стентор
Интеллект - это не самая сильная сторона футболистов.
+65
-17
+48
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HI MARS
Мерзко
+43
-15
+28
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блокад блокадыч
Ответ Михаил Стентор
Интеллект - это не самая сильная сторона футболистов.
зато на спортсе одни гении
+23
-3
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riverman1980
Проще говоря, изобразил Зинченко.
+30
-11
+19
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Сергей С
Карма обычно за такое наказывает)
У сити ещё 7 игр! Кто то забыл что в футболе бывает всё что угодно...)))
+23
-5
+18
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Адилет Асанкожоев
Ответ HI MARS
Мерзко
А когда тоже самое делали в сторону Винисиуса, все дружно одобряли
+20
-3
+17
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Новый тренер ФК Спартак
это он Зинченко изображал
+23
-11
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Арни Южный
Ответ Михаил Стентор
Интеллект - это не самая сильная сторона футболистов.
Как и у большинства болельщиков)
+11
-1
+10
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#SharkTeam
Любишь орать в спину вратарю соперника люби и ответку
+12
-4
+8
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Hella black
Закос под Эми Мартинеса,дурной тон заразителен
+10
-4
+6
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Милан 737..
Очень некрасивый жест 🤦‍♂️👎 ...
+10
-6
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Карлик На Гормонах
А можно новость, что он кушал на обед и любимая зверушка.
+3
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Артур Мкртычян
Ответ Сергей С
Карма обычно за такое наказывает) У сити ещё 7 игр! Кто то забыл что в футболе бывает всё что угодно...)))
скорее всего они скандировали что-то про него. не просто так он это показал.
+4
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Nogoi89
Ответ Михаил Стентор
Интеллект - это не самая сильная сторона футболистов.
А, допустить, что он это может быть в ответ на их слова сделал, не?
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Семен Сергеевич
Мда… поступок, достойный «Мартинеса»… ужасное и недостойное поведение
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Mancar Camoran 2.0
Терпеть не могу такие фокусы, вы, ребята, ещё даже АПЛ не выиграли, не считая того, что впереди Реал и финал кубка с МЮ. Так то пролететь можно во всех турнирах.
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don don
Ответ Сергей С
Карма обычно за такое наказывает) У сити ещё 7 игр! Кто то забыл что в футболе бывает всё что угодно...)))
все что угодно кроме одного , арсенал не будет чемпионом
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jonnysilverhand01
Его Эмилиано Мартинес покусал ?
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Ja BRITER
Ответ Адилет Асанкожоев
А когда тоже самое делали в сторону Винисиуса, все дружно одобряли
потому что болельщики Арсенала такого не заслуживают
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OldRedWhite
Ответ Иван Алейников
Смотрю, вратари латиносы все такие…
Нельзя дразнить кошек , ЛГБТ , феминисток …
Список почти бесконечен, но болельщиков в нём нет )))
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Iuasamotu
Канониры сами виноваты. Пушка судьбы им дала такой шанс, а они его профукали. Да, "эффект Холанда" сработал конечно на все 100%, но МанСити всё ж таки увлечён ЛЧ, и готов был отдать чемпионство, ради своей цели.
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CostaDorofeev
Ответ Михаил Стентор
Интеллект - это не самая сильная сторона футболистов.
Причем тут интеллект? Сравнил хрен с пальцем. Ну покуражился немного пацанчик.
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Артур Мкртычян
Ответ Abdul Aziz
Я поклонник игры Пепа и вообще нравится нынешний монструозный Сити, но как же хочется, чтобы Арсенал взял АПЛ.
уже все. смирись
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idemidov
Пусть неудачник плачет!
Кляня свою судьбу!
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