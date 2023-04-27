Эдерсон изобразил плач, смотря на болельщиков «Арсенала», и показал им язык после гола Холанда

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон поиздевался над болельщиками «Арсенала».

«Горожане» одержали победу в матче 33-го тура АПЛ со счетом 4:1. После того, как забил четвертый гол своей команды, вратарь «Сити» повернулся к болельщикам « » и изобразил плач, смотря на них.

Фанаты команды из Манчестера закричали в знак одобрения, после чего бразильский футболист показал язык болельщикам соперников.

« » занимает 2-е место в турнирной таблице после 31 проведенного матча, набрав 73 очка. «Арсенал» провел на 2 игры больше и опережает «горожан» на 2 балла.

Фото: Gettyimages.ru/Simon Stacpoole/Offside

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