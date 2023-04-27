Чеферин о клубах с одним владельцем в еврокубках: «Есть один случай, где мы делаем вид, что владелец не один и тот же, хотя это так. Догадайтесь сами»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА Ред Булл Зальцбург РБ Лейпциг Александер Чеферин деньги Футбол

В УЕФА признали, что «закрывают глаза» на клубы с одним владельцем в еврокубках.

Согласно правилам УЕФА, у клубов, выступающих в турнирах под эгидой организации, не может быть один и тот же владелец.

В данный момент на покупку «Манчестер Юнайтед» претендуют инвесторы из Катара, связанные с правящей семьей Катара. С ней же связана компания Qatar Sports Investments, владеющая «ПСЖ», что потенциально может помешать сделке по «МЮ».

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на вопрос, что он думает о владении несколькими клубами.

«Пока мы только обсуждаем это. Есть клубы, – по крайней мере, один случай, – в отношении которых мы все еще делаем вид, что у них не один и тот же владелец, хотя на самом деле это так. Я не скажу, какие именно клубы, можете догадаться сами.

Один или два из этих потенциальных претендентов на покупку одного клуба сказали мне: «Смотри, у нас около 250 компаний. Мы можем задействовать для покупки клуба разные компании, но мы не хотим этого делать, потому что мы – это мы. [Но] мы можем обойти правила». Они не хотят так делать. Так что нам нужно кое-что обсудить.

Честно говоря, это дилемма для меня. Я не знаю, что произойдет, но, например, можно владеть двумя, тремя, четырьмя, пятью клубами. Это не проблема для УЕФА. Главное, чтобы они не играли в одном турнире.

Вы можете подумать, что два клуба, принадлежащие [одному человеку] и участвующие в одном соревновании, могут договориться, кто выиграет, а кто проиграет – хотя это нелегко сделать. Но если двум клубам нельзя играть в одном турнире, то можно проиграть в своем чемпионате. Это довольно сложная тема, но у меня пока нет решения.

С государственными клубами проблем нет, если они подчиняются правилам», – сказал президент УЕФА в подкасте Men In Blazers.

В последние пять лет в Лиге чемпионов играют немецкий «РБ Лейпциг» и австрийский «Ред Булл Зальцбург». В 2017 году компания «Ред Булл», владеющая обоими клубами, пришла к соглашению с УЕФА о сокращении доли в австрийской команде.

Вы не представляете, как тесно связаны клубы «Ред Булла»: 19 человек играли за «Зальцбург» и «Лейпциг», а один – аж за четыре команды империи

В одной группе Лиги Европы сыграли два «Ред Булла». Так точно можно?

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18 комментариев

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Bartez1986
этому коррупционеру денег отвали - он на все глаза закроет
+16
-2
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Фёдор Кузнецов
У Ливерпуля и Челси один и тот же владелец в Мадриде находится
+22
-8
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SergScouser
У Чеферина и ПСЖ один владелец, догадайтесь сами
+5
0
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Кирилл.С-Пб
Ответ Slavnov
в рфпл тоже есть один случай,где все делают вид,что у 3 клубов не один владелец
Вам и их отсутствие не поможет. Расслабься)
+7
-3
+4
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Slavnov
в рфпл тоже есть один случай,где все делают вид,что у 3 клубов не один владелец
+12
-10
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Moscwow
Короче вывод один - платишь - глаза закрываются, не платишь - открываются
+1
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Slavnov
Ответ Кирилл.С-Пб
Вам и их отсутствие не поможет. Расслабься)
Молодец,что признаешь и не споришь...
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Gle6aH
какой и кто ?
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Aleksey Yashin
Спортс о новостях, где есть мат: Есть случаи, мы делаем #####, догадывайтесь сами
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Wiley Fox
Тоже мне новость

Начали давно, с Абрамовича с его челси и цска

Тупо абраша золотым песком глаза засыпал
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Фёдор Кузнецов
Ответ Пенс
Смотрю историю встреч Челси и рояля и чёт не вижу хозяина. И это учитывая, что проект франко поправил стату победив труп этого сезона.
Проблема ли Реала что Челси труп в этом сезоне?
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Юрий Кечко
Ответ Slavnov
Молодец,что признаешь и не споришь...
Это ты про Спартак , Химки и Крылья ?))
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Кирилл.С-Пб
Ответ Slavnov
Молодец,что признаешь и не споришь...
Если им спонсора не найти. Подобрали. Обогрели. Лукойл то хрен палец о палец стукнет.
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