Чеферин о клубах с одним владельцем в еврокубках: «Есть один случай, где мы делаем вид, что владелец не один и тот же, хотя это так. Догадайтесь сами»

В УЕФА признали, что «закрывают глаза» на клубы с одним владельцем в еврокубках.

Согласно правилам УЕФА, у клубов, выступающих в турнирах под эгидой организации, не может быть один и тот же владелец.

В данный момент на покупку « » претендуют инвесторы из Катара, связанные с правящей семьей Катара. С ней же связана компания Qatar Sports Investments, владеющая «ПСЖ», что потенциально может помешать сделке по «МЮ».

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на вопрос, что он думает о владении несколькими клубами.

«Пока мы только обсуждаем это. Есть клубы, – по крайней мере, один случай, – в отношении которых мы все еще делаем вид, что у них не один и тот же владелец, хотя на самом деле это так. Я не скажу, какие именно клубы, можете догадаться сами.

Один или два из этих потенциальных претендентов на покупку одного клуба сказали мне: «Смотри, у нас около 250 компаний. Мы можем задействовать для покупки клуба разные компании, но мы не хотим этого делать, потому что мы – это мы. [Но] мы можем обойти правила». Они не хотят так делать. Так что нам нужно кое-что обсудить.

Честно говоря, это дилемма для меня. Я не знаю, что произойдет, но, например, можно владеть двумя, тремя, четырьмя, пятью клубами. Это не проблема для УЕФА. Главное, чтобы они не играли в одном турнире.

Вы можете подумать, что два клуба, принадлежащие [одному человеку] и участвующие в одном соревновании, могут договориться, кто выиграет, а кто проиграет – хотя это нелегко сделать. Но если двум клубам нельзя играть в одном турнире, то можно проиграть в своем чемпионате. Это довольно сложная тема, но у меня пока нет решения.

С государственными клубами проблем нет, если они подчиняются правилам», – сказал президент в подкасте Men In Blazers.

В последние пять лет в Лиге чемпионов играют немецкий «РБ Лейпциг» и австрийский «Ред Булл Зальцбург». В 2017 году компания «Ред Булл», владеющая обоими клубами, пришла к соглашению с УЕФА о сокращении доли в австрийской команде.

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В одной группе Лиги Европы сыграли два «Ред Булла». Так точно можно?

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