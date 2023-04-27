Бабаев об интересе к Карраскалю из Европы: «До конкретных переговоров или официального предложения дело не доходило»
Роман Бабаев оценил вероятность ухода из ЦСКА вингера Хорхе Карраскаля.
«Карраскаль и интерес из Европы? Периодически бывает интерес, но до конкретных переговоров или официального предложения дело не доходило», — сказал гендиректор ЦСКА.
В 22 матчах сезона Мир РПЛ на счету Карраскаля 6 голов и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.
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