Бабаев об интересе к Карраскалю из Европы: «До конкретных переговоров или официального предложения дело не доходило»

Роман Бабаев оценил вероятность ухода из ЦСКА вингера Хорхе Карраскаля.

«Карраскаль и интерес из Европы? Периодически бывает интерес, но до конкретных переговоров или официального предложения дело не доходило», — сказал гендиректор .

В 22 матчах сезона Мир РПЛ на счету 6 голов и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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