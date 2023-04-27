Футболистка Козлова о первой зарплате в «Енисее»: «Пять тысяч. Думала: «Я богатая». Даже не знала, куда потратить»

Теги женский футбол сборная России жен деньги Енисей жен Локомотив жен Футбол

Виктория Козлова рассказала, сколько зарабатывала в «Енисее».

Футболистка сборной России начала выступать за красноярский клуб в 2015 году, в 2021‑м перешла в «Локомотив».

— Первые футбольные деньги пришли, когда подписала с «Енисеем» контракт — пять тысяч. Думала: «Я богатая». Даже не знала, куда потратить. Забыла про деньги, подписала контракт, играю, играю. Потом мне сказали: «Вика, получи деньги».

— В каком возрасте приступили к серьезным тренировкам?

— Лет в 18, в первые дни было тяжеловато — объемы, потому привыкла, мне сказали, как что делать.

— Зарплату после 5 тысяч поднимали?

— Потом каждый месяц увеличивали. Увидели во мне перспективного игрока.

— До какого уровня дошли в «Енисее»?

— До 15 тысяч, потом было переподписание, стала получать еще больше. Тогда хватало на жизнь и развлечения, — сказала Козлова.

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10 комментариев

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Ебздрогыч
Если немного откладывать, то скоро сможет купить себе Сутормина
+24
0
+24
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Когда на стройке первую тысячу заработал, то тоже не знал, куда потратить друг помог - пару пицц купили, объелись, а завтра всё по новой )
+8
0
+8
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**@#$НеКолюсь#@**
Ответ Мерген Морозов
Я думаю что 5 тыс не рублей она получала
серьёзно?🤣🤣🤣
+3
0
+3
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nait27
Ответ Log in
Когда на стройке первую тысячу заработал, то тоже не знал, куда потратить друг помог - пару пицц купили, объелись, а завтра всё по новой )
душевно
+2
0
+2
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Hong Kil
Надо бороться за равную оплату труда с мужчинами. Женский футбол придумали же только для этого.
+1
0
+1
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Евгений Цыбулин
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Когда на стройке первую тысячу заработал, то тоже не знал, куда потратить друг помог - пару пицц купили, объелись, а завтра всё по новой )
В 2005-м,в Красноярске-1000 в день и я,чувствовал себя богатым)Торговал дисками и предложил хозяину магазина,открыть закачку мелодий,на телефоны(помните это время,древнее?)-ему 25%(но,от него-ноль затрат,ноут и все остальное,моё было)-иногда и 1500 выходило.Можно было,сразу,после закрытия магазина в кафе ехать,отдыхать-ну я,в спорт-бар и ехал)Почти 20 лет прошло-многие до сих пор 1000-1200 в смену зарабатывают( С-стабильность)
0
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