Футболистка Козлова о первой зарплате в «Енисее»: «Пять тысяч. Думала: «Я богатая». Даже не знала, куда потратить»

Виктория Козлова рассказала, сколько зарабатывала в «Енисее».

Футболистка сборной России начала выступать за красноярский клуб в 2015 году, в 2021‑м перешла в « ».

— Первые футбольные деньги пришли, когда подписала с « » контракт — пять тысяч. Думала: «Я богатая». Даже не знала, куда потратить. Забыла про деньги, подписала контракт, играю, играю. Потом мне сказали: «Вика, получи деньги».

— В каком возрасте приступили к серьезным тренировкам?

— Лет в 18, в первые дни было тяжеловато — объемы, потому привыкла, мне сказали, как что делать.

— Зарплату после 5 тысяч поднимали?

— Потом каждый месяц увеличивали. Увидели во мне перспективного игрока.

— До какого уровня дошли в «Енисее»?

— До 15 тысяч, потом было переподписание, стала получать еще больше. Тогда хватало на жизнь и развлечения, — сказала Козлова.

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