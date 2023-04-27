Футболистка Козлова о первой зарплате в «Енисее»: «Пять тысяч. Думала: «Я богатая». Даже не знала, куда потратить»
Виктория Козлова рассказала, сколько зарабатывала в «Енисее».
Футболистка сборной России начала выступать за красноярский клуб в 2015 году, в 2021‑м перешла в «Локомотив».
— Первые футбольные деньги пришли, когда подписала с «Енисеем» контракт — пять тысяч. Думала: «Я богатая». Даже не знала, куда потратить. Забыла про деньги, подписала контракт, играю, играю. Потом мне сказали: «Вика, получи деньги».
— В каком возрасте приступили к серьезным тренировкам?
— Лет в 18, в первые дни было тяжеловато — объемы, потому привыкла, мне сказали, как что делать.
— Зарплату после 5 тысяч поднимали?
— Потом каждый месяц увеличивали. Увидели во мне перспективного игрока.
— До какого уровня дошли в «Енисее»?
— До 15 тысяч, потом было переподписание, стала получать еще больше. Тогда хватало на жизнь и развлечения, — сказала Козлова.
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