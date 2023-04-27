Семенов о словах Черчесова после 0:3 с Бельгией: «Тебе веревку с мылом нести?» Ты, говорит, расслабься»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная Бельгии по футболу Сборная России по футболу Ахмат Евро-2020 Андрей Семенов Футбол

Андрей Семенов рассказал об общении с экс-тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Защитник допустил ошибку в матче Евро‑2020 с Бельгией (0:3), после которой Ромелу Лукаку открыл счет.

«У Саламыча особый подход. Я всегда слушаю его слова и иногда даже цитирую его. С пацанами когда общаемся… Ну, он такой.

После матча с Бельгией он зашел ко мне в номер и спросил: «Тебе веревку с мылом нести?» Ты, говорит, расслабься. На этом жизнь не заканчивается.

Легко сказать — «не закапывайся». Но Саламыч поддержал меня в сложный момент, — сказал Семенов.

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3 комментария

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mpbcyx69bg
К чему вот такие новости. Прошло три года уже после той игры.
+6
0
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Мосгорсуд
Обычно в душ отводит....а тут верёвку предлагал?)))
+3
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Виктор Краснодар
"с мылом в душ"
0
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