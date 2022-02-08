Андрей Семенов: «Был горд, что жена заступилась за меня, когда больше ни один человек в России этого не сделал»

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Защитник «Ахмата» Андрей Семенов высказался о том, что его жена Ольга написала эмоциональный пост в инстаграме после матча между сборными России и Бельгии (0:3) на Евро-2020.

– Ваша жена тогда жестко ответила хейтерам. Не ожидали от нее такого?

– Во-первых, она все не так говорила. Как всегда, перефразировали, добавили чего-то своего. Но я был горд, что моя жена заступилась за меня, поддержала, когда больше ни один человек в России этого не сделал.

– Может, зря это было? В такие моменты никому ничего не докажешь – только лишнюю агрессию вызовешь.

– Я прекрасно понимаю, что не докажешь. Утром после матча просыпаюсь – на телефоне 100 пропущенных. Она в панике: «Там все перефразировали». Я говорю: «Что сделано, то сделано». Но когда потом анализировал эту ситуацию, может быть, месяц спустя – только слова поддержки жене говорил. Потому что таким образом она хотела защитить меня. Хотя, наверное, этого не стоило делать.

– Супруга у вас решительная женщина?

– Она очень эмоциональная. Когда переходят грань, может сделать какие-то резкие вещи.

– Вас злят диванные аналитики?

– Сейчас уже нет. Я после Евро стал в этом плане непробиваемый и понимаю, как это работает. Просто удивительно, когда люди, будучи футболистами, ругают корреспондентов, а потом сами становятся такими же диванными экспертами. Я не уважаю таких людей. Смешно смотреть, – сказал Семенов.

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