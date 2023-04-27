Гвардиола о 4:1 с «Арсеналом»: «Сити» отстает на 2 очка, но самое важное – все в наших руках»
Пеп Гвардиола доволен положением «Манчестер Сити» в АПЛ после игры с «Арсеналом» (4:1).
«Действительно хороший матч. Поздравляю игроков и штаб.
Эта победа очень важна, и мы играли хорошо с самого начала и до конца.
Но «Арсенал» все еще во главе таблицы. Реальность такова, что мы на два очка отстаем, «Арсенал» все еще первый.
У меня есть ощущение, что следующие три матча многое определят. «Фулхэм» вернулся из Чемпионшипа и потрясающе проводит сезон. Плюс мы дома сыграем с «Лидсом» и «Вест Хэмом». На своей арене мы чувствуем себя комфортно благодаря поддержке фанатов.
Самое важное – наша судьба в наших руках. И в конце сезона то, что все зависит от нас, важнее всего остального», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
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