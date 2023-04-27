Гвардиола о 4:1 с «Арсеналом»: «Сити» отстает на 2 очка, но самое важное – все в наших руках»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола доволен положением «Манчестер Сити» в АПЛ после игры с «Арсеналом» (4:1).

«Действительно хороший матч. Поздравляю игроков и штаб.

Эта победа очень важна, и мы играли хорошо с самого начала и до конца.

Но «Арсенал» все еще во главе таблицы. Реальность такова, что мы на два очка отстаем, «Арсенал» все еще первый.

У меня есть ощущение, что следующие три матча многое определят. «Фулхэм» вернулся из Чемпионшипа и потрясающе проводит сезон. Плюс мы дома сыграем с «Лидсом» и «Вест Хэмом». На своей арене мы чувствуем себя комфортно благодаря поддержке фанатов.

Самое важное – наша судьба в наших руках. И в конце сезона то, что все зависит от нас, важнее всего остального», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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11 комментариев

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Михо
С такой игрой можно и на требл замахнуться. Идеальная игра почти, могли еще 5 забить
+12
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Промах Мораты
Это была чемпионская игра
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Евгений Лифшиц
жизнь, конечно, научила Пепа скромности. Как там говорят, "Man is not mean to be humble, he’s meant to be humbled".
+6
-2
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С Победой,горожане!💙
+3
0
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ДЖИН
И 2 игры в запасе. Так что все пушки отстрелялись похоже... 😁
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U
Ответ Евгений Лифшиц
жизнь, конечно, научила Пепа скромности. Как там говорят, "Man is not mean to be humble, he’s meant to be humbled".
Ну он же должен свою команду мотивировать.
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bevooch
Ответ Pb-SE
Сити всех рвет, в итоге сольют Реалу или Интеру.
И тем, и тем, и можно без хлеба?
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jonnysilverhand01
Ну лысый шарлатан, ну гений, в какой прекрасной форме подвёл свою команду на самый важный отрезок сезона ! Аплодисменты!
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Agilarr1
Ответ Михо
С такой игрой можно и на требл замахнуться. Идеальная игра почти, могли еще 5 забить
второй тайм после 3 гола играли довольно слабо. В конце вообще бросили ( гол Арсенала) Хотя в принципе все было уже понятно после 3-0
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Промах Мораты
Это была чемпионская игра
Это была славная охота (Акела)
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