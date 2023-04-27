«Ман Сити» сводил «Арсенал» в школу. И не скажешь, что «канониры» лидировали большую часть сезона». Даблин о разгроме

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Этихад Стэдиум Дион Даблин Футбол

Дион Даблин отметил разницу в уровнях игры «Манчестер Сити» и «Арсенала» (4:1).

«И не скажешь, что «Арсенал» возглавлял таблицу большую часть сезона и доминировал в большей части матчей. Сегодня его сводили в школу.

«Арсеналу» нечем было ответить. «Сити» сделал с «Арсеналом» то, что делает с каждым гостем «Этихада», – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед».

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24 комментария

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Ебздрогыч
Да блин - сказали фанаты Арсенала после матча с Сити
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Rio de Janeiro
В эпоху Пепа вся АПЛ–класс школьников на лекции у профессора)
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Юрий Кечко
Ман сити сводил Арсенал за гаражи , и дал леденец )))
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ман сити фейк
И всё равно у Арсенала сезон удачный. В начале сезона говорил бы мне кто-то про борьбу за чемпионство Арсенала с Сити, ему сказал бы пошёл ты по дальше.
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Акира_1
Ответ zip13
Такой шанс на титул у Арсенала, вряд-ли будет, это в сезон, когда у трёх команд из шестерки серьезные проблемы. Надо было использовать такой жирный шанс, но это же Арсенал)
Арсенал и так прыгнул выше головы, а в последних матчах вернулся на прежний уровень. Правильно сказать, что это Гвардиола и Сити. После покупки Холанда у них просто нет слабых мест + огромный опыт чемпионских гонок.
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lizarazu
Безнадёга точка ру
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rigobersong
Пеп сводил Должуна в школу:)
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zip13
Такой шанс на титул у Арсенала, вряд-ли будет, это в сезон, когда у трёх команд из шестерки серьезные проблемы.
Надо было использовать такой жирный шанс, но это же Арсенал)
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Зизуха
Пеп об АПЛ - "Это наша корова и мы её доем"
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Momos
Ответ ман сити фейк
И всё равно у Арсенала сезон удачный. В начале сезона говорил бы мне кто-то про борьбу за чемпионство Арсенала с Сити, ему сказал бы пошёл ты по дальше.
Место в ЛЧ при нуле трофеев. На троечку сезон
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ман сити фейк
Ответ f1go.go
особенно радуются неудачам Арсенала фанаты и бывшие игроки МЮ.Сами тоже нихрена не могут тратя в ровень с Сити.Пускай лучше вспоминают последний матч своего мешка с Арсеналом когда их отвозили как детей.
След сезоне они опустятся ниже плинтуса. У МЮ неудачные сезоны через год случаются.
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Viktor Smolyanin
Ответ Юрий Кечко
Ман сити сводил Арсенал за гаражи , и дал леденец )))
Не повезло вам в детстве(
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hulk&boloto
Ответ Bunyod Turgunov
Что посмотрим? В прошлом году просто на две головы выше были горожане и в этом году это будет повторяться но думаю результат будет другой
ок. экспертное мнение.
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Bunyod Turgunov
Ответ hulk&boloto
Посмотрим с Реалом насколько Пеп готов...
Что посмотрим? В прошлом году просто на две головы выше были горожане и в этом году это будет повторяться но думаю результат будет другой
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RembaXXX
С Сити только Ньюкасл дома играл с позиции силы и мог проиграть даже, несмотря на то, что в 2 мяча вел. Не вижу у Сити слабых мест, должны уверенно требл забирать.
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Probleskovy
Ту тикет ту Даблин, плиз!
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Блуждающий странник
Ничего страшного. Пирс Морган же сказал, что не понимает почему Сити считают сильнейшей командой, а судя по спортс это самый авторитетный журналист. Каждый чих публикуют. В этом году Сити должны уже ЛЧ брать
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Акира_1
Да все понимали, что Сити заберёт титул. У Арсенала нет опыта в таких гонках, а если на них надавить - сразу плывут. Можно сказать, что Пеп просто веселился все это время, чтоб дать фору и забрать титул ещё эффектнее.
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Этот Райола хочет денег
Не знаю как закончится чемп, но если канониры после сегодняшнего позора станут чемпионами, это будет лютый кринж
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Доктор Броманталь
Арсеналу пора возвращать Венгера.

Венгер придет - порядок наведет !
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deadjoker
Скорее отвели как послушную гимназистку :))
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