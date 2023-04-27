«Ман Сити» сводил «Арсенал» в школу. И не скажешь, что «канониры» лидировали большую часть сезона». Даблин о разгроме
Дион Даблин отметил разницу в уровнях игры «Манчестер Сити» и «Арсенала» (4:1).
«И не скажешь, что «Арсенал» возглавлял таблицу большую часть сезона и доминировал в большей части матчей. Сегодня его сводили в школу.
«Арсеналу» нечем было ответить. «Сити» сделал с «Арсеналом» то, что делает с каждым гостем «Этихада», – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед».
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Надо было использовать такой жирный шанс, но это же Арсенал)
Венгер придет - порядок наведет !