«Ман Сити» сводил «Арсенал» в школу. И не скажешь, что «канониры» лидировали большую часть сезона». Даблин о разгроме

Дион Даблин отметил разницу в уровнях игры «Манчестер Сити» и «Арсенала» (4:1).

«И не скажешь, что « » возглавлял таблицу большую часть сезона и доминировал в большей части матчей. Сегодня его сводили в школу.

«Арсеналу» нечем было ответить. « » сделал с «Арсеналом» то, что делает с каждым гостем « », – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед».

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