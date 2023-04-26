Приоритет «Баварии» – продление контрактов с Мусиалой и Дэвисом. Салихамиджич общался с агентами
Главной задачей «Баварии» на лето называется продление контрактов с двумя игроками.
По данным журналиста Forbes Мануэля Вета, в приоритете у клуба заключение новых соглашений с полузащитником Джамалом Мусиалой и защитником Альфонсо Дэвисом. Их считают будущим команды.
Спортивный директор Хасан Салихамиджич уже провел встречи с агентами футболистов.
Дэвис в текущем сезоне Бундеслиги провел 26 матчей и отдал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
На счету Мусиалы 28 матчей и 11 голов в чемпионате Германии. Детальнее его показатели можно изучить тут.
«Ман Сити» интересуется Дэвисом и может сделать «Баварии» предложение летом
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
4 комментария