Приоритет «Баварии» – продление контрактов с Мусиалой и Дэвисом. Салихамиджич общался с агентами

Главной задачей «Баварии» на лето называется продление контрактов с двумя игроками.

По данным журналиста Forbes Мануэля Вета, в приоритете у клуба заключение новых соглашений с полузащитником и защитником . Их считают будущим команды.

Спортивный директор уже провел встречи с агентами футболистов.

Дэвис в текущем сезоне Бундеслиги провел 26 матчей и отдал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

На счету Мусиалы 28 матчей и 11 голов в чемпионате Германии. Детальнее его показатели можно изучить тут.

«Ман Сити» интересуется Дэвисом и может сделать «Баварии» предложение летом

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