Блинд уйдет из «Баварии» летом. Клуб не планирует продлевать контракт
Дэйли Блинд покинет «Баварию» летом.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Бавария» не будет продлевать контракт с Блиндом.
Агенты игрока уже изучают трансферный рынок – у защитника есть несколько вариантов продолжения карьеры.
Дэйли перешел в «Баварию» из «Аякса» в январе на правах свободного агента, подписав контракт до конца сезона.
33-летний защитник провел за «Баварию» 4 матча в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями. Подробная статистика Дэйли Блинда доступна здесь.
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