Блинд уйдет из «Баварии» летом. Клуб не планирует продлевать контракт

Дэйли Блинд покинет «Баварию» летом.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, « » не будет продлевать контракт с Блиндом.

Агенты игрока уже изучают трансферный рынок – у защитника есть несколько вариантов продолжения карьеры.

Дэйли перешел в «Баварию» из «Аякса» в январе на правах свободного агента, подписав контракт до конца сезона.

33-летний защитник провел за «Баварию» 4 матча в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями. Подробная статистика доступна здесь.

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