Блинд уйдет из «Баварии» летом. Клуб не планирует продлевать контракт

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы Дэйли Блинд Футбол

Дэйли Блинд покинет «Баварию» летом.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Бавария» не будет продлевать контракт с Блиндом.

Агенты игрока уже изучают трансферный рынок – у защитника есть несколько вариантов продолжения карьеры.

Дэйли перешел в «Баварию» из «Аякса» в январе на правах свободного агента, подписав контракт до конца сезона.

33-летний защитник провел за «Баварию» 4 матча в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями. Подробная статистика Дэйли Блинда доступна здесь.

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6 комментариев

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a2wai
Не удивлюсь, если еще кто-то приютит у себя ветерана.
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Supreme Allah
Я даже не знал что он там находится
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pavlenko_15
Совсем без трофеев может остаться Блинд. А ради них переходил.
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da0s
Надеюсь укрепит еврокубковый клуб из Эредивизие. Если не ПСВ/Фейеноорд, то хотябы АЗ/Твенте
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a2wai
Ответ Максим Новиков
Клоунада какая. Зачем переходил сам? Зачем подписывала Бавария?
Ветерана брали на полгода для того, чтобы было кого посадить на скамейку запасных. Зарплата была очевидно не самая большая.
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