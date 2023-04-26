ЦСКА – Лебедеву: «Приходите в гости еще, футболка с номером 1.1 уже ждет. Выслушаем ваши советы по улучшению навигации «ВЭБ Арены»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ВЭБ Арена Артемий Лебедев Футбол

ЦСКА пригласил дизайнера Артемия Лебедева на стадион и пообещал подарок.

«Артемий, были рады видеть вас на нашем стадионе, и очень жаль, что вы заплутали в поисках нужного вам входа! Но вы не один такой, Сергей Бурунов и вовсе из-за этого пропустил корпоратив ЦСКА. 😅

А вообще, приходите к нам в гости еще раз, ведь, как мы знаем, вы любите уникальные архитектурные сооружения, а «ВЭБ Арена» – это один из самых высоких стадионов мира с шикарным панорамным видом на Москву!

Мы обязательно проведем для вас индивидуальную экскурсию и будем рады выслушать ваши советы по улучшению навигации нашего стадиона!

P.S. Кстати, футболка с фамилией Лебедев и номером 1.1 уже ждет вас!» – говорится в сообщении в телеграм-канале ЦСКА.

Артемий Лебедев о стадионе ЦСКА: «Навигация – полный ######, абсолютно ######. Нужен вход №11, подхожу, а это «1.1». Кому пришла в голову такая ########## идея, у вас цифры кончаются?»

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18 комментариев

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ericssons
До сих пор не понимаю как такой матч с Локо мог закончиться 1.1 :(
+54
-4
+50
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Ебздрогыч
##########, ответил Лебедев
+29
-6
+23
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Георгий Кузьминых
Грамотный ответ👏👏👏
+24
-7
+17
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.ru
Ответ ericssons
До сих пор не понимаю как такой матч с Локо мог закончиться 1.1 :(
матершинник сглазил, не иначе...
+7
0
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Вадим Черентаев
Ответ Рома Политов
Эсли че, на Вэб Арене нет входа 1.1 к которому пришёл Лебедев, так же как и нет входа 11, который Лебедев искал
онявно шел в вип ложу. там есть такие названия.
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ХавиГави_Паратрупер
Пиар-отдел не зря ест свой хлеб👍
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general main
Ждем ответа Артемия в стиле Поле чудес)
+3
-1
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Михаил Тихомиров
Ответ MikhaL
А зачем он вообще туда приходил?
По его словам, друзьязнакомые пригласили
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Алексей Ненахов
За что этого Лебедева хейтчят ?
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Петр Дьяконов
Артемка хотел набить себе цену и порекламироваться, а получилось, что попал на ответный троллинг. )))
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bez_ostatka
Ответ Алексей Ненахов
За что этого Лебедева хейтчят ?
Обычно за то, что он конъюнктурщик, говноед, распильщик, слуга режима
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