ЦСКА – Лебедеву: «Приходите в гости еще, футболка с номером 1.1 уже ждет. Выслушаем ваши советы по улучшению навигации «ВЭБ Арены»

ЦСКА пригласил дизайнера Артемия Лебедева на стадион и пообещал подарок.

«Артемий, были рады видеть вас на нашем стадионе, и очень жаль, что вы заплутали в поисках нужного вам входа! Но вы не один такой, Сергей Бурунов и вовсе из-за этого пропустил корпоратив ЦСКА. 😅

А вообще, приходите к нам в гости еще раз, ведь, как мы знаем, вы любите уникальные архитектурные сооружения, а « » – это один из самых высоких стадионов мира с шикарным панорамным видом на Москву!

Мы обязательно проведем для вас индивидуальную экскурсию и будем рады выслушать ваши советы по улучшению навигации нашего стадиона!

P.S. Кстати, футболка с фамилией Лебедев и номером 1.1 уже ждет вас!» – говорится в сообщении в телеграм-канале ЦСКА.

Артемий Лебедев о стадионе ЦСКА: «Навигация – полный ######, абсолютно ######. Нужен вход №11, подхожу, а это «1.1». Кому пришла в голову такая ########## идея, у вас цифры кончаются?»

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