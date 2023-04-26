Кемпес против возвращения Месси в «Барсу»: «Во Франции ему будет лучше, он спокойно подготовится к ЧМ. В «Барсе» все еще беспорядок»
Марио Кемпес считает, что Лео Месси не стоит возвращаться в «Барселону».
«Я не думаю, что возвращение в «Барселону» – это здоровый вариант для него. Во Франции ему будет лучше. Там он спокойно подготовится к следующему чемпионату мира, ему стоит остаться там.
У «Барселоны» иные цели. После его ухода началось строительство новой команды, и оно продолжается. Там все еще беспорядок. Я эгоистичен и думаю о сборной Аргентины. Пусть Месси останется в «ПСЖ». Так будет лучше для его физического и ментального здоровья.
Шансов на то, что к матчам сборной он подойдет более свежим, во Франции больше, чем в «Барселоне», – сказал бывший нападающий «Валенсии», выигравший ЧМ-1978 в составе сборной Аргентины, в интервью радио Super Depor.
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Может Кемпес на это намекает...
Лакибой ЧМ78 поливал Лео годами грязью, когда тот не мог взять ЧМ с Аргентиной.
Таких советников нужно слушать в последнюю очередь.
Марио Кемпес: «Если Месси хочет на ЧМ-2026, лучше играть за «ПСЖ», во Франции он больше отдыхает. Но за это он расплачивается в ЛЧ»
так что это не та же самая цитата.