Кемпес против возвращения Месси в «Барсу»: «Во Франции ему будет лучше, он спокойно подготовится к ЧМ. В «Барсе» все еще беспорядок»

Марио Кемпес считает, что Лео Месси не стоит возвращаться в «Барселону».

«Я не думаю, что возвращение в «Барселону» – это здоровый вариант для него. Во Франции ему будет лучше. Там он спокойно подготовится к следующему чемпионату мира, ему стоит остаться там.

У «Барселоны» иные цели. После его ухода началось строительство новой команды, и оно продолжается. Там все еще беспорядок. Я эгоистичен и думаю о сборной . Пусть Месси останется в « ». Так будет лучше для его физического и ментального здоровья.

Шансов на то, что к матчам сборной он подойдет более свежим, во Франции больше, чем в «Барселоне», – сказал бывший нападающий «Валенсии», выигравший ЧМ-1978 в составе сборной Аргентины, в интервью радио Super Depor.

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