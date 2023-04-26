Кемпес против возвращения Месси в «Барсу»: «Во Франции ему будет лучше, он спокойно подготовится к ЧМ. В «Барсе» все еще беспорядок»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Марио Кемпес ЧМ-2026 Футбол

Марио Кемпес считает, что Лео Месси не стоит возвращаться в «Барселону».

«Я не думаю, что возвращение в «Барселону» – это здоровый вариант для него. Во Франции ему будет лучше. Там он спокойно подготовится к следующему чемпионату мира, ему стоит остаться там.

У «Барселоны» иные цели. После его ухода началось строительство новой команды, и оно продолжается. Там все еще беспорядок. Я эгоистичен и думаю о сборной Аргентины. Пусть Месси останется в «ПСЖ». Так будет лучше для его физического и ментального здоровья.

Шансов на то, что к матчам сборной он подойдет более свежим, во Франции больше, чем в «Барселоне», – сказал бывший нападающий «Валенсии», выигравший ЧМ-1978 в составе сборной Аргентины, в интервью радио Super Depor.

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19 комментариев

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Новость на год отстала, что ли?
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Отец Абду
Стоит отметить, что Месси все крупные трофеи со сборной выиграл не будучи игроком Барсы:)
Может Кемпес на это намекает...
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Flavius
Ответ Отец Абду
Стоит отметить, что Месси все крупные трофеи со сборной выиграл не будучи игроком Барсы:) Может Кемпес на это намекает...
Интересное, кстати, наблюдение
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Фанат спорта01
Ответ Отец Абду
Стоит отметить, что Месси все крупные трофеи со сборной выиграл не будучи игроком Барсы:) Может Кемпес на это намекает...
ну это как бы логично,за барсу Месси отдавал всего себя и уже к лету он был не в очень хорошей,а в ПСЖ Лео играет на 60% и спокойно подготовился к ЧМ.
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Ван Гог
Про ментальное здоровье он дал маху, конечно! Как вообще можно выступать за команду, чьи болельщики тебя освистывают? Не представляю, что должно произойти, чтобы Лео остался. И не надо тут говорить про деньги, у него денег столько, что даже его дети не смогут потратить за всю жизнь.
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Tristan...
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Новость на год отстала, что ли?
Вышла на 2 года раньше времени
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John WAR Rambo
Ответ Отец Абду
Стоит отметить, что Месси все крупные трофеи со сборной выиграл не будучи игроком Барсы:) Может Кемпес на это намекает...
месси выиграл копа америка 21 будучи игроком барсы,а потом свалил в псж,и не в клубе тут дело,месси играя в барсе за сборную выходил в кучу финалов больших турниров,просто не везло долго,так что кемпес несет лютый бред,про какуюто свежесть и ментальность,в плане ментальности месси в барсе играет как нигде лучше всего,он так как за барсу играл в псж далеко так играть не будет,в плане менталки так точно,по скилам он на пик лучших клубных сезонов не выйдет уже
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Даниил Гутин
До ЧМ ещё много поменяться может, а в Барсе, как минимум, у Месси есть мотивация
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London.is.blue
Забыли Кемпеса спросить.
Лакибой ЧМ78 поливал Лео годами грязью, когда тот не мог взять ЧМ с Аргентиной.

Таких советников нужно слушать в последнюю очередь.
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Антон Киселёв
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Новость на год отстала, что ли?
Нет, уже была такая)))
Марио Кемпес: «Если Месси хочет на ЧМ-2026, лучше играть за «ПСЖ», во Франции он больше отдыхает. Но за это он расплачивается в ЛЧ»
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Ответ Tristan...
Вышла на 2 года раньше времени
В Барселоне по-прежнему будет беспорядок? Как знать...
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Любовь Курчавова
Ответ Антон Киселёв
Нет, уже была такая))) Марио Кемпес: «Если Месси хочет на ЧМ-2026, лучше играть за «ПСЖ», во Франции он больше отдыхает. Но за это он расплачивается в ЛЧ»
вы ошибаетесь. интервью Кемпеса радио Super Deportivo было опубликовано 5 часов назад: https://www.youtube.com/watch?v=wHhFN10D6Ok
так что это не та же самая цитата.
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Станислав Л
Ответ Мадрид наказывает!
вот уже поржем))
уже поржали же после 1/8 с Марокко
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Добрый, старый Камп Ноу
Ответ Hella black
Когда Батя будет в здании,весь хаос раствориться )
🤣
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