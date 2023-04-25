В субботу, 29 апреля, сыграют Крылья Советов и Зенит в 25 туре РПЛ.

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Игра пройдет на стадионе «Самара-Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Крылья Советов – Зенит

Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Крылья Советов – Зенит