Где смотреть Крылья Советов – Зенит, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 29 апреля
В субботу, 29 апреля, сыграют Крылья Советов и Зенит в 25 туре РПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Самара-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Крылья Советов – Зенит
- Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.
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