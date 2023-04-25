Фонд «Ветер Добрых Перемен» провел пятый этап футбольного турнира для детей

22 апреля фонд «Ветер Добрых Перемен» провел очередной этап детского футбольного турнира «Чемпионат Победителей» в Саратове на стадионе «Авангард».

В турнире «Чемпионат Победителей» принимали участие воспитанники детских домов Саратовской области, дети из неполных семей, подростки с ограниченными возможностями, а также дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

На футбольное поле «Авангарда» вышли восемь детских команд, чтобы побороться за путевку в суперфинал турнира, который состоится в Москве в сентябре 2023 года. По итогам турнира, победу одержала команда «Интер-Пугачев».

Сразу после финального матча, детей ждали подарки от звезд российского футбола. Дети сыграли «Звездный матч» против команды известных спортсменов. После завершения «Звездного матча», состоялся гала-матч между командами детей и командой звезд российского футбола. Победу одержала команда детей со счетом 6-2.

По результатам четырех предыдущих отборочных этапов финалистами Чемпионата Победителей стали: команда «Солотчинская школа-интернат для детей-сирот» из г. Рязань, «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Саранск, команда ГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Пермь и команда «Наши дети» из г. Барнаул.

Более подробная информация о турнире представлена на официальном сайте.