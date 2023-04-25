Ренато Гойкович: «Оренбург – средний городок, нормально. Погода – интересная штука: зимой минус 35, а летом – плюс 35. Нигде такого не видел!»

Ренато Гойкович поделился мнением об Оренбурге.

– Как тебе город Оренбург?

– Средний городок, нормально. Не топ, но и не катастрофа. Есть где погулять и покушать.

Нравится, что много солнечных дней. Бывает, что одно время тепло, а потом резко мороз – у нас в апреле до сих пор снег лежит (cмеется)/

– Большой зимний перерыв в РПЛ. Как относишься к этому?

– А как можно это поменять? Система «весна-осень»? У нас летом плюс 35 градусов. Такая жара – катастрофа. Сколько раз поливали газон перед играми, а через 5-10 минут он снова сухой. Влажности нет у нас.

В Оренбурге погода – интересная штука: зимой минус 35, а летом плюс 35. Нигде такого не видел в мире! Прилетаем в Турцию, на улице плюс 20, возвращаемся в Оренбург, а тут минус 35.

– Семье нравится жить в Оренбурге?

– Супруге тяжело – нет подруг, одна. Гуляем вместе, она понимает, что это моя работа, нужно быть вместе.

– Твой любимый российский город – Санкт-Петербург?

– Он самый красивый, а не любимый.

– Тебя не удивляет такая большая разница между Питером и Оренбургом?

– Я не хочу так думать. Такие ощущения, когда отдыхаешь в Дубае, а потом возвращаешься сюда и думаешь: «Хочу остаться там» (смеется.)

Я пока играю за «Оренбург», хочу расти как футболист – играть в лучших командах, как и все. То, что я увидел в Санкт-Петербурге, – очень красиво, а Москва – любимый город моей жены, она не видела лучше.

Я люблю природу, реки, а Санкт-Петербург – как море, нравится романтика. Жалко, что мы в этом красивом городе проиграли с ужасным счетом, – сказал защитник «Оренбурга».

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