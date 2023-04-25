Солер хочет остаться в «ПСЖ», несмотря на трудности. Хавбек важен для системы Гальтье

Теги ПСЖ лига 1 Франция Кристоф Гальтье Карлос Солер Футбол

Карлос Солер хочет остаться в «ПСЖ».

Как сообщает L’Equipe, Солер стал получать больше игрового времени в связи с травмой Неймара (в марте бразилец перенес операцию по восстановлению связок голеностопа и выбыл до конца сезона – Sports.ru).

Несмотря на то, что на поле Солер практически незаметен, он стал важным игроком для системы Кристофа Гальтье.

Несмотря на то, что от Солера по-прежнему ожидают большего, полузащитник находится на правильном пути. Несмотря на сложности в первом сезоне за «ПСЖ», испанец счастлив в клубе и хочет остаться.

Контракт Карлоса Солера с «ПСЖ» действует до 2027 года. В текущем сезоне на счету испанского полузащитника 3 гола и 2 голевых передачи в 21 матче Лиги 1. Его подробная статистика доступна здесь.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alessandroma
А вот важна ли система Галтье для ПСЖ - в конце сезона узнаем)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ljolik888
А можно узнать зарплату Солера ? Я думаю , что там не плохая сумма и больше он нигде так не получит .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
окечуква
Что же это за система такая, в которой важный игрок - «практически незаметен»? Мистика какая-то, сплошная философия фрейда, блин.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Глеб Глебыч
невозможно читать. три предложения подряд начинать со слов "несмотря на ... " , это какой-то ужас
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий