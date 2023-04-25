Солер хочет остаться в «ПСЖ», несмотря на трудности. Хавбек важен для системы Гальтье

Карлос Солер хочет остаться в «ПСЖ».

Как сообщает L’Equipe, Солер стал получать больше игрового времени в связи с травмой Неймара (в марте бразилец перенес операцию по восстановлению связок голеностопа и выбыл до конца сезона – Sports.ru).

Несмотря на то, что на поле Солер практически незаметен, он стал важным игроком для системы .

Несмотря на то, что от Солера по-прежнему ожидают большего, полузащитник находится на правильном пути. Несмотря на сложности в первом сезоне за « », испанец счастлив в клубе и хочет остаться.

Контракт Карлоса Солера с «ПСЖ» действует до 2027 года. В текущем сезоне на счету испанского полузащитника 3 гола и 2 голевых передачи в 21 матче Лиги 1. Его подробная статистика доступна здесь.

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