Гави сообщил Хави, что не собирается уходить летом. Тренер сказал хавбеку, что нигде не будет лучше, чем в «Барселоне»
Гави планирует продолжить карьеру в составе «Барселоны».
Как передает Diario Sport, хавбек в частном разговоре с главным тренером Хави подтвердил, что не собирается уходить летом.
Напротив, он хочет остаться на многие годы, поскольку доволен своей ролью и хочет лишь одного: чтобы ситуация с регистрацией его контракта как можно скорее была урегулирована.
Хави напомнил полузащитнику, что считает его фундаментально важным игроком, и отметил, что лучше, чем в «Барселоне», ему нигде не будет.
Ранее сообщалось, что пригласить 18-летнего испанца хочет «Челси».
Со статистикой выступлений Гави можно ознакомиться здесь.
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Парень словно в матрице 😂