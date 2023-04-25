Гави сообщил Хави, что не собирается уходить летом. Тренер сказал хавбеку, что нигде не будет лучше, чем в «Барселоне»

Теги Барселона Хави Ла Лига Гави Футбол

Гави планирует продолжить карьеру в составе «Барселоны».

Как передает Diario Sport, хавбек в частном разговоре с главным тренером Хави подтвердил, что не собирается уходить летом.

Напротив, он хочет остаться на многие годы, поскольку доволен своей ролью и хочет лишь одного: чтобы ситуация с регистрацией его контракта как можно скорее была урегулирована.

Хави напомнил полузащитнику, что считает его фундаментально важным игроком, и отметил, что лучше, чем в «Барселоне», ему нигде не будет.

Ранее сообщалось, что пригласить 18-летнего испанца хочет «Челси».

Со статистикой выступлений Гави можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев

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Нигде более небо не будет таким безоблачным, как над Испанией
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Пако
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Нигде более небо не будет таким безоблачным, как над Испанией
Особенно после 18 июля 1936 года
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Ответ Пако
Особенно после 18 июля 1936 года
Можешь принять моё рукопожатие? 🤝Потому что первым разгадал этот небольшой ребус 😊поклонники Барселоны в прошлый раз лишь ставили минусы и писали про Анчелотти :)
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Прекрасная РФПЛ будущего
Гави и Хави пошли продлевать контракт, но в бухгалтерии Барселоны всё перепутали ....
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SCHOKKKK
Может стоит рассказать Гаве правду?😂

Парень словно в матрице 😂
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Зизуха
Хави - Гави, паратрупер, нам с тобою было супер
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xxx-xxx
Гави сообщил Хави, что Пеп и Клопп лучшие тренеры, но он остается (ц)
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Пако
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Можешь принять моё рукопожатие? 🤝Потому что первым разгадал этот небольшой ребус 😊поклонники Барселоны в прошлый раз лишь ставили минусы и писали про Анчелотти :)
¡No pasarán!
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