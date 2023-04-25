Гави сообщил Хави, что не собирается уходить летом. Тренер сказал хавбеку, что нигде не будет лучше, чем в «Барселоне»

Гави планирует продолжить карьеру в составе «Барселоны».

Как передает Diario Sport, хавбек в частном разговоре с главным тренером подтвердил, что не собирается уходить летом.

Напротив, он хочет остаться на многие годы, поскольку доволен своей ролью и хочет лишь одного: чтобы ситуация с регистрацией его контракта как можно скорее была урегулирована.

Хави напомнил полузащитнику, что считает его фундаментально важным игроком, и отметил, что лучше, чем в «Барселоне», ему нигде не будет.

Ранее сообщалось, что пригласить 18-летнего испанца хочет «Челси».

Со статистикой выступлений можно ознакомиться здесь.

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