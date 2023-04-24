«Милан» поднялся на 4-е место, обойдя «Рому». Матч с командой Моуринью – 29 апреля

Теги Рома Милан Аталанта Жозе Моуринью серия А Италия Футбол

«Рома» потеряла место в зоне Лиги чемпионов по итогам 31-го тура Серии А.

Команда Жозе Моуринью в гостях уступила «Аталанте» – 1:3. Это первое поражение римлян за четыре последних матча в чемпионате.

Благодаря дополнительным показателям их опередил «Милан», одержавший победу над «Лечче» (2:0). У команд по 56 очков, до идущего 3-м «Ювентуса» – 3 балла.

«Рома» примет «Милан» уже в ближайшем туре – 29 апреля. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.

«Аталанта» победила «Рому» – 3:1. Забили Пашалич, Толои, Пеллегрини и Копмейнерс

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16 комментариев

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internazionale_nerazzurri
Чемпионат Италии, как пособие играть до последнего тура и держать всех в полном напряжении. Обожаю эту лигу. Будет жаркая концовка Ух!
+10
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Владимир Владимирович
В серии А будет жарко в оставшихся 7 турах. Со второго по шестое место будет рубилово
+8
0
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Блуждающий странник
Ответ Милан 737..
Кто победит в субботу тот и будет скорее всего играть в ЛЧ в следующем сезоне, очень интересный матч будет ☝️👍 ...
Вообще не факт. Там такой график бешеный. У Милана ещё игры с Лацио и Юве. У Ромы вообще там жесть. Два матча с миланскими командами и 3 выезда к Монце, Болонье и Фиорентине. Все 3 выезда в нынешнем сезоне ад
+6
0
+6
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Биодудь
Зачем было Фонсеку увольнять? Плюс минус тоже самое было по результатам.
+5
-1
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Плеймейкер87
Заруба за ЛЧ в Италии намечается очень серьезное
+4
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Милан 737..
Кто победит в субботу тот и будет скорее всего играть в ЛЧ в следующем сезоне, очень интересный матч будет ☝️👍 ...
+5
-2
+3
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Милан 737..
Ответ Direct free kick
Комментарий удален модератором
🤭😄👏
+3
-1
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Алексей Игоревич
У Ромы еще и травмы пошли, очень тяжелая концовка ждёт Моуриньо
+1
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Direct free kick
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Toffiti
Не верю, что Рома зацепит очки в матче с Миланом. Смоллинга не будет, непонятно что там с Паоло и Диего...Очень сложно. Не знаю, как Рома в принципе "вывезет" график оставшихся матчей.
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ADiPin
вот где действительно неясно, кто попадет в ЛЧ, только Лацио осталось 7 матчей в сезоне, все равно не факт что в 4ке останутся
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Perfetto
Самая интересная борьба за зону ЛЧ, с учетом очков Юве, потенциальных побед в ЛЕ Ромы и Юве, и финалистов миланских команд в ЛЧ.
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Милан 737..
Ответ Биодудь
Зачем было Фонсеку увольнять? Плюс минус тоже самое было по результатам.
Фонсека вроде сам ушёл ?
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Burel
Ответ Биодудь
Зачем было Фонсеку увольнять? Плюс минус тоже самое было по результатам.
да и на трасферы при Фонсеке столько не вбухивали
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