«Милан» поднялся на 4-е место, обойдя «Рому». Матч с командой Моуринью – 29 апреля

«Рома» потеряла место в зоне Лиги чемпионов по итогам 31-го тура Серии А.

Команда Жозе Моуринью в гостях уступила «Аталанте» – 1:3. Это первое поражение римлян за четыре последних матча в чемпионате.

Благодаря дополнительным показателям их опередил «Милан», одержавший победу над «Лечче» (2:0). У команд по 56 очков, до идущего 3-м «Ювентуса» – 3 балла.

« » примет « » уже в ближайшем туре – 29 апреля. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.

«Аталанта» победила «Рому» – 3:1. Забили Пашалич, Толои, Пеллегрини и Копмейнерс