Канселу назвал Роналдиньо своим кумиром: «Его непринужденность, ум и смелость, магия на поле и веселье, которое он дарил зрителям, – все это было уникально. Он мой герой»

Теги Бавария бундеслига Германия Роналдиньо Жоау Канселу Футбол

Жоау Канселу назвал Роналдиньо своим кумиром

– Какие игроки являются твоими образцами для подражания?

– Мой самый большой кумир на футбольном поле – Роналдиньо. Из-за его радости от игры, его харизмы. Для меня он был самым талантливым из всех профессиональных футболистов. Я не видел, как играют Диего Марадона и Пеле, не видел Марко ван Бастена или Йохана Кройфа.

Непринужденность, безмерное счастье Роналдиньо, его ум и смелость, магия на поле и веселье, которое он дарил зрителям, – все это было уникально. Вот почему Роналдиньо – мой герой, – сказал защитник «Баварии».

8 комментариев

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Sevuska
Роналдиньо это конечно украшение футбола 👍
Ни кого не могло оставить равнодушным с какой лёгкостью он проделывал свои трюкачества .
Это настоящее шоу великолепного мастера 👌
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Aleksandr Danilov
Гаушу лучший в истории, Месси магия но Рони был на ступень выше в этом.
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Арман Бижанов
Благодаря Роналдиньо я начал смотреть футбол, до сих пор помню как в школе толпой смотрели 20 секундные нарезки с его финтами, как же быстро летит время)))
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Egor Aleksandrovich
любимейший футболист за все времена.
он сиял очень недолго, но как он сиял...
я никогда не видел такой игры, такой легкости. он любил эту игру и футбольный мяч, как никто другой, гений.
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Игорь Климов
Два бразильских кудесники мяча, феномен - Роналдо и волшебник - Роналдиньо!
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Михо
Рони по гениальности номер 1 для меня, начинал смотреть футбол во времена Платини, Марадоны, Румменигге. Рони уникален, он все делал с улыбкой, с одинаково счастливым лицом получал Золотой мяч и поросенка за победу в тюремном турнире)
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Александр Зубков
Ответ Данил Луговский
Роналдо и Роналдиньо - два гения. Будь у одного здоровье лучше, меньше травм, а у второго правильное отношение к работе, стали бы в один ряд с великими. Хотя на вкус и цвет
Эт точно. Из двух одного бы собрать. Получился бы... Роналдиньо))
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Данил Луговский
Роналдо и Роналдиньо - два гения. Будь у одного здоровье лучше, меньше травм, а у второго правильное отношение к работе, стали бы в один ряд с великими. Хотя на вкус и цвет
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