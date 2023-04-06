Канселу назвал Роналдиньо своим кумиром: «Его непринужденность, ум и смелость, магия на поле и веселье, которое он дарил зрителям, – все это было уникально. Он мой герой»
Жоау Канселу назвал Роналдиньо своим кумиром
– Какие игроки являются твоими образцами для подражания?
– Мой самый большой кумир на футбольном поле – Роналдиньо. Из-за его радости от игры, его харизмы. Для меня он был самым талантливым из всех профессиональных футболистов. Я не видел, как играют Диего Марадона и Пеле, не видел Марко ван Бастена или Йохана Кройфа.
Непринужденность, безмерное счастье Роналдиньо, его ум и смелость, магия на поле и веселье, которое он дарил зрителям, – все это было уникально. Вот почему Роналдиньо – мой герой, – сказал защитник «Баварии».
Ни кого не могло оставить равнодушным с какой лёгкостью он проделывал свои трюкачества .
Это настоящее шоу великолепного мастера 👌
он сиял очень недолго, но как он сиял...
я никогда не видел такой игры, такой легкости. он любил эту игру и футбольный мяч, как никто другой, гений.