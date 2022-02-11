Капитан «Эспаньола» Дардер: «Барса» в их худший момент тратит на игрока 50 млн евро. Это с ними конкурировать? Ну, дай Бог»

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Капитан «Эспаньола» Серджи Дардер высказался о статусе клуба и соперничестве с грандами Ла Лиги.

– Очень легко стать фанатом «Барселоны», Я сам с Мальорки – там все болеют за «Реал Мадрид» или «Барселону», они не фанаты «Мальорки».

Фанатов «Эспаньола» очень мало по сравнению с масштабами боления за «Барселону».

– Но «Эспаньол» – большой клуб.

– Гигантский. Но иногда это ощущается меньше. Все дело в них [грандах].

– Что может сделать «Эспаньол», чтобы сократить разрыв, чтобы каталонское дерби воспринималось больше как дерби «Атлетико» и «Реала»? Что можно сделать, чтобы стать больше похожими на «Атлетико»?

– Ну, у «Атлетико» бюджет 300 млн евро – они ближе. «Барселона» в их худший момент – понимаете, худший – тратит на игрока 50 миллионов евро. Это с ними вы будете конкурировать? Ну, дай Бог, я первый готов это делать, но реальность такова, что расти очень трудно.

«Эспаньол» сильно рос, потом случился плохой сезон – и вылет, это все остановило. Нам пришлось потратить 40 миллионов евро, чтобы попытаться избежать вылета – нам не удалось. Это все портит. Это наша вина. 

И приходится начинать снова, откатившись далеко назад. Сейчас мы в хорошем положении, мы растем и можем стать сильнее в будущем. Может быть, не на уровне «Барсы», потому что все направлено на них, – сказал Дардер.

«Барселона» занимает 4-е место в таблице Ла Лиги, «Эспаньол» идет 13-м. Команды встретятся 13 февраля.

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