Губернатор Самарской области о победе «Акрона» над «Спартаком»: «Повержен еще один топ‑клуб. Снова доказали, что для команды нет авторитетов»

Глава Самарской области отметил, что «Акрон» заслуженно обыграл «Спартак» (2:1).

«Акрон» пишет историю! Повержен еще один топ‑клуб российского футбола. Блестящая игра, сложная, интересная! Мастерство, самоотдача, настрой на победу позволили команде заслуженно обыграть действующего обладателя Кубка России.

Наши ребята снова доказали, что для команды нет авторитетов. Уверен, сегодня настоящий праздник не только для болельщиков Жигулевска и Тольятти, но и многих жителей региона!» – заявил губернатор Дмитрий Азаров.

«Акрон» – главная сенсация в истории Кубка России, даже если не возьмет трофей?

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