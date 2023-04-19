Губернатор Самарской области о победе «Акрона» над «Спартаком»: «Повержен еще один топ‑клуб. Снова доказали, что для команды нет авторитетов»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Дмитрий Азаров Политика Матч ТВ Акрон Футбол

Глава Самарской области отметил, что «Акрон» заслуженно обыграл «Спартак» (2:1).

«Акрон» пишет историю! Повержен еще один топ‑клуб российского футбола. Блестящая игра, сложная, интересная! Мастерство, самоотдача, настрой на победу позволили команде заслуженно обыграть действующего обладателя Кубка России.

Наши ребята снова доказали, что для команды нет авторитетов. Уверен, сегодня настоящий праздник не только для болельщиков Жигулевска и Тольятти, но и многих жителей региона!» – заявил губернатор Дмитрий Азаров.

«Акрон» – главная сенсация в истории Кубка России, даже если не возьмет трофей?

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13 комментариев

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Дядя ТУРА
губернатор сразу примазался к победе)) красава
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Барыга блинами
Интересно, какие задачи стоят перед губернатором Самарской области? Справляется ли он с ними?
+20
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igor nn
Ответ Барыга блинами
Интересно, какие задачи стоят перед губернатором Самарской области? Справляется ли он с ними?
Надо спросить у жителей..Что думают Самара,Тольятти,Сызрань,Новокуйбышевск и Жигулёвск.?
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disharmony666
Про топ клуб смешно конечно
+4
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Ritboy
Ответ Барыга блинами
Интересно, какие задачи стоят перед губернатором Самарской области? Справляется ли он с ними?
Вполне себе. Я родом из Самары. На моей памяти Азаров самый адекватный из всех руководителей что были. На мой взгляд жители к нему в среднем нейтрально относятся, что для единоросса считай огромное достижение
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Эдуард Шаталов
Ответ disharmony666
Про топ клуб смешно конечно
а кто для тебя топ клуб Ростов что ли ?
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Алексей Иванов
Не лопните там от гордости...
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mitka
не все умеют играть на ковре. пенальти нужно забивать
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Олимпионик
Снова доказали, что новый формат кубка - днище.
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Митя Танин
Ответ Алексей Иванов
Не лопните там от гордости...
Да ладно тебе, сегодня имеют право! Когда они в следующий раз Спартак обыграют? Пусть порадуются вволю!
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Великий Алонсо
Ответ disharmony666
Про топ клуб смешно конечно
А что в России Спартак не считается топ-клубом? Это ты смешной
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