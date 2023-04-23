«Наполи» до 17 очков увеличил отрыв от «Лацио» за 7 туров до конца Серии А, от «Юве» – до 19

Теги Рома Лацио Лучано Спаллетти Ювентус серия А Италия рейтинги Наполи Футбол

«Наполи» увеличил отрыв от второго места до 17 очков.

Команда Лучано Спаллетти обыграла «Ювентус» (1:0) в 31-м туре Серии А.

Сейчас у неаполитанцев 78 баллов. У идущего вторым «Лацио» осталось 61 очко после поражения от «Торино» (0:1).

«Ювентус» занимает третье место с 59 баллами, догнать его может «Рома», у которой 56 очков и матч в запасе.

В ближайшем туре «Наполи» сыграет с «Салернитаной» – это случится 29 апреля.

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36 комментариев

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Goldstream
Душа радуется за Лучано Спаллетти.
И большое счастье, что тренер такого уровня работал в нашей лиге и получил заслуженное признание.

Удивительно еще вспоминать, что такие тренеры, как Спаллетти и Эмери, т.е. восходящие европейские звезды тренерского цеха, соглашались приезжать к нам.
+34
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+32
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Marco Reus
В Неаполе это скудетто ждали как нигде более в Италии. В этом сезоне команда прекрасна, смотреть игру просто удовольствие для любителя футбола, по настоящему влюбляет в себя банда Спалетти. Было бы здорово увидеть их матч с МС Гвардиолы, но увы, Пиоли нашел антидот и был таков!
Жаль, что столь же замечательный, а может и лучший вариант "Наполи" Сарри не взял сериал. Та команда была не менее достойной.
+19
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+17
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rossoneri*
Отрыв конечно скользкий, чемпионство себе ещё не гарантировали
+13
-4
+9
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Marli
Хотелось бы сохранить состав на следующий сезон, но скорее всего Осимхен и Зелиньски уйдут
+6
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Дмитрий Калашников
Ответ Alex Rhea
Наполи, Лацио, Рома, Милан в ЛЧ из чемпа. Юве из ЛЕ. Интер из ЛЧ. Было бы идеально. На моей памяти один раз была ЛЧ с пятью командами из Англии
Испания недавно по моему после побед Вильяреала в ЛЕ!
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инок
Наполи и Спалетти желаю долгожданного скудетто и побед в оставшихся играх
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Gio S
Ответ Cristiano Ronaldo
Пилот переиграл вчистую Спалетти во всех четырёх матчах этого сезона, только в первом Спалетти очень повезло и он незаслуженно победил.
Давай по честному ) И Милану повезло) В двух матчах Осимхен не играл , а в последнем Ангиса и Ким . Так что согласен что в данной ситуации он переиграл , но так тонкого . Милану этот выход может сильно аукнутся , ведь они резерв выпустили и потеряли 2 очка . А Юве +15 вернул и ни нет гарантии что они Интер пройдут .
+6
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sonna
Ответ realsila
1 победа и 1 ничья хватает математически
Этот минимум тк есть еще разница забитых и пропущенных + еще очные встречи так что нужно еще минимум 2 игры выиграть чтоб 100 % забирать чемпионство
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Cristiano Ronaldo
Ответ Gio S
Давай по честному ) И Милану повезло) В двух матчах Осимхен не играл , а в последнем Ангиса и Ким . Так что согласен что в данной ситуации он переиграл , но так тонкого . Милану этот выход может сильно аукнутся , ведь они резерв выпустили и потеряли 2 очка . А Юве +15 вернул и ни нет гарантии что они Интер пройдут .
По-честному если, у Милана тоже валом травмированных и в отличии от Наполи нет скамейки, однако с Беннасерами и Круничамт, Пиоли вчистую переиграл хвалёный Наполи и играл при этом Милан от себя. Нельзя считать бестолковые навесы и прострела Наполи, чем-то опасным, защитники Милана даже как-то буднично, ликвидировали любую угрозу у своих ворот. Вчитстую переигранныц Наполи и торжествующий Милан. Тут скорее дело в Спале, который банально не умеет играть против Пиоли.
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Георгий Большаков
Интересный факт: Италии будет невыгодно возвращение очков Ювентусу, если он выиграет ЛЕ.
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Милан 737..
Наполи уже в следующем туре может стать чемпионом за 6 туров до конца чемпионата!, это просто потрясающе! 👏👏👏
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realsila
1 победа и 1 ничья хватает математически
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jonnysilverhand01
Поражает, как облизывают все комментаторы РПЛ грузина в каждом матче Наполи, прям как будто он их племянник. Прям хотят как то подчеркнуть к нему особенное отношение, потому что он играл в России. Хвича хорошо и классно играет в этом сезоне, но комментарии уже напоминают какое то лизоблюдство … видимо по другому комментировать они не умеют, спасибо, что хоть добавили режим «интершум».
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Южанин78
Ответ realsila
1 победа и 1 ничья хватает математически
Учитывая уровень конкуренции в Италии, Наполи может вообще все проиграть все равно будет чемпионом.
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coimbra
Ответ sonna
Этот минимум тк есть еще разница забитых и пропущенных + еще очные встречи так что нужно еще минимум 2 игры выиграть чтоб 100 % забирать чемпионство
Наполи может стать чемпионом в следующем туре. Если выиграет дома у Салернитаны, а Лацио не выиграет в гостях у Интера ( ничья или поражение)...
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Jan Paskel
кому это там Интер аж 11 раз умудрился слить?
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Marco Reus
Ответ Cristiano Ronaldo
Пилот переиграл вчистую Спалетти во всех четырёх матчах этого сезона, только в первом Спалетти очень повезло и он незаслуженно победил.
Личные матчи в чемпионате не смотрел, в отличие от противостояния в ЛЧ.
А вообще, смотря что вы подразумеваете под словом "переиграл". Это как рассуждение о хорошем/плохом, добре/зле. Ведь все это очень относительно и субъективно. Переиграл ли тактически Пиоли Спала? Да, это ему удалось. Смотрелся ли Милан лучше Наполи, показывал привлекательную, атакующую игру? Однозначный ответ в данном случае - нет. Так что тут каждый делает выводы для себя.
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vova123456
Ответ Alex Rhea
Наполи, Лацио, Рома, Милан в ЛЧ из чемпа. Юве из ЛЕ. Интер из ЛЧ. Было бы идеально. На моей памяти один раз была ЛЧ с пятью командами из Англии
Такого не может быть по регламенту, максимум 5 команд из одной страны. Если как ты написал, Юве выиграет ЛЕ а Интер ЛЧ то 4ая команда из Серия А отправиться в Лигу Европы а не Чемпионов.
А по 5 команд это уже не новое явление, в этом году было от Германии, раньше было от Испании и Англии. Только от Италии вроде небыло такого.
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Алексей Гусев
Ответ Alex Rhea
Наполи, Лацио, Рома, Милан в ЛЧ из чемпа. Юве из ЛЕ. Интер из ЛЧ. Было бы идеально. На моей памяти один раз была ЛЧ с пятью командами из Англии
только ЛЧ возьмет или Реал или МС
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0rbit
Ответ Alex Rhea
Наполи, Лацио, Рома, Милан в ЛЧ из чемпа. Юве из ЛЕ. Интер из ЛЧ. Было бы идеально. На моей памяти один раз была ЛЧ с пятью командами из Англии
такого не может быть по регламенту
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Милан 737..
Ответ Marco Reus
Личные матчи в чемпионате не смотрел, в отличие от противостояния в ЛЧ. А вообще, смотря что вы подразумеваете под словом "переиграл". Это как рассуждение о хорошем/плохом, добре/зле. Ведь все это очень относительно и субъективно. Переиграл ли тактически Пиоли Спала? Да, это ему удалось. Смотрелся ли Милан лучше Наполи, показывал привлекательную, атакующую игру? Однозначный ответ в данном случае - нет. Так что тут каждый делает выводы для себя.
Зато в чемпионате Милан вынес Наполи 4-0 просто в одну калитку ! ☝️...
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Милан 737..
Ответ Cristiano Ronaldo
По-честному если, у Милана тоже валом травмированных и в отличии от Наполи нет скамейки, однако с Беннасерами и Круничамт, Пиоли вчистую переиграл хвалёный Наполи и играл при этом Милан от себя. Нельзя считать бестолковые навесы и прострела Наполи, чем-то опасным, защитники Милана даже как-то буднично, ликвидировали любую угрозу у своих ворот. Вчитстую переигранныц Наполи и торжествующий Милан. Тут скорее дело в Спале, который банально не умеет играть против Пиоли.
Трио Тонали - Бенассер - Крунич вчистую переиграли Наполи в центре поля ☝️
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Милан 737..
Ответ Cristiano Ronaldo
По-честному если, у Милана тоже валом травмированных и в отличии от Наполи нет скамейки, однако с Беннасерами и Круничамт, Пиоли вчистую переиграл хвалёный Наполи и играл при этом Милан от себя. Нельзя считать бестолковые навесы и прострела Наполи, чем-то опасным, защитники Милана даже как-то буднично, ликвидировали любую угрозу у своих ворот. Вчитстую переигранныц Наполи и торжествующий Милан. Тут скорее дело в Спале, который банально не умеет играть против Пиоли.
Бенассер и Крунич вообще то классные опорники! ☝️
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jonnysilverhand01
Ответ ArtemEgs
Нет, максимальное число команд от одной страны - 5
Реально 5 команд с 2015/16 года, спасибо, что поправил
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Alexander Nikitin
Гол Ювентуса надо было засчитывать. По уму 1-1. Но судейство везде "хорошее".
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