«Наполи» до 17 очков увеличил отрыв от «Лацио» за 7 туров до конца Серии А, от «Юве» – до 19

«Наполи» увеличил отрыв от второго места до 17 очков.

Команда Лучано Спаллетти обыграла «Ювентус» (1:0) в 31-м туре Серии А.

Сейчас у неаполитанцев 78 баллов. У идущего вторым « » осталось 61 очко после поражения от «Торино» (0:1).

« » занимает третье место с 59 баллами, догнать его может « », у которой 56 очков и матч в запасе.

В ближайшем туре « » сыграет с «Салернитаной» – это случится 29 апреля.

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