«Наполи» до 17 очков увеличил отрыв от «Лацио» за 7 туров до конца Серии А, от «Юве» – до 19
«Наполи» увеличил отрыв от второго места до 17 очков.
Команда Лучано Спаллетти обыграла «Ювентус» (1:0) в 31-м туре Серии А.
Сейчас у неаполитанцев 78 баллов. У идущего вторым «Лацио» осталось 61 очко после поражения от «Торино» (0:1).
«Ювентус» занимает третье место с 59 баллами, догнать его может «Рома», у которой 56 очков и матч в запасе.
В ближайшем туре «Наполи» сыграет с «Салернитаной» – это случится 29 апреля.
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И большое счастье, что тренер такого уровня работал в нашей лиге и получил заслуженное признание.
Удивительно еще вспоминать, что такие тренеры, как Спаллетти и Эмери, т.е. восходящие европейские звезды тренерского цеха, соглашались приезжать к нам.
Жаль, что столь же замечательный, а может и лучший вариант "Наполи" Сарри не взял сериал. Та команда была не менее достойной.
А вообще, смотря что вы подразумеваете под словом "переиграл". Это как рассуждение о хорошем/плохом, добре/зле. Ведь все это очень относительно и субъективно. Переиграл ли тактически Пиоли Спала? Да, это ему удалось. Смотрелся ли Милан лучше Наполи, показывал привлекательную, атакующую игру? Однозначный ответ в данном случае - нет. Так что тут каждый делает выводы для себя.
А по 5 команд это уже не новое явление, в этом году было от Германии, раньше было от Испании и Англии. Только от Италии вроде небыло такого.