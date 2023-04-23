Галактионов про 1:1 с ЦСКА: «Локо» не имеет права так играть в 1-м тайме. Но во 2-м шли вперед, самоотдача и вера в результат воздается»

Теги ЦСКА Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Михаил Галактионов Матч ТВ Марио Митай Футбол

Михаил Галактионов доволен самоотдачей «Локомотива» в игре с ЦСКА (1:1).

– Мы готовились к стандартным положениям. Очень рады, что они принесли нам результативное действие.

Что касается игры, то в первом тайме не имеем права так выступать. Соперник выглядел более цельно. Самое главное, что во втором тайме нам нечего было терять, шли вперед, сзади появлялись свободные зоны. Та самоотдача и вера ребят в результат воздается. Очень рады за ребят.

Удаление раннее спутало нам все карты. Рассчитывать на контригру с большим количеством ударов было сложно. Психологический момент, стали подсаживаться.

Удаление Митая – неправильный выбор позиции.

– О чем был эмоциональный разговор с Дзюбой?

– Обсудили некоторые моменты, которые нам надо подправить. Здоровая и рабочая атмосфера в команде.

– Почему команда не так готова физически, чтобы противостоять прессингу ЦСКА?

– Думаю, что дело абсолютно не в уровне готовности. С точки зрения качества не так выглядели. Низко подсаживались, давали простор игрокам соперника.

Первые 10 минут начали правильно, были подходы, но, к сожалению, дальше начались проблемы. Второй тайм – сделали определенные корректировки. Но надо учитывать удаление. У нас стало больше свободных зон. Но что‑то мы делаем правильно, раз нам воздается. Раз реализовали свой момент, – сказал главный тренер «Локомотива».

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40 комментариев

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edm091
Очень адекватный тренер этот Галактионов
+32
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DimDimich36
Изидор молодец, красиво вернулся после травмы
+29
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mishakmv96
Травма Пиняева и неверная замена Галактионова стали дополнением к неудачному первому тайму. Во втором уже нечего было терять и при возможности бежали вперёд, за это уважение Михалычу, не стали парковать автобус и оборонять достойное минимальное поражение. ЦСКА был сильнее на протяжении всего матча, лучше готов физически и цельнее прессинговал, нам помогла удача, надёжная игра Лантратова и характер, показанный в конце матча.
Изидора с возвращением и спасибо за гол. Делаем выводы из этого матча и едем дальше.
+22
-1
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Константин Михайлович
Ответ 9черное
Отскочили вы, будем откровенны. Заковыряли один единственный момент. По большому счету, вас всю игру возили
один момент?а как же момент Пиняева в начале,у Дзюбы два было,Погостнова
+8
0
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ractorosan527@gmail.com
Ответ 9черное
Отскочили вы, будем откровенны. Заковыряли один единственный момент. По большому счету, вас всю игру возили
Учитывай удаление( травма пеняева( вот и возили
+8
0
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mishakmv96
Ответ ractorosan527@gmail.com
Вопрос вернётся ли пиняев в следующем туре? (
У Пиняева микроповреждение. Он сам попросил о замене, чтобы не рисковать. Химки должны и без него обыграть) Серьёзной травма не выглядит
+7
0
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ractorosan527@gmail.com
И всё таки дух семина в команде есть
+8
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Арсений Хахатанов
Ответ ractorosan527@gmail.com
И всё таки дух семина в команде есть
Приятно было видеть его на трибуне
+6
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Alexey Cherin
Возможно лучший тренер нашей школы на данный момент
+7
-1
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waleri
Да нормально, молодцы! Больше тайма сражаясь на одного меньше и вырвать ничью по такой игре достойно уважения! Надо дать возможность Галактионову спокойно поработать.
+5
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mishakmv96
Ответ Ovsyankin
Хорошо что ты знаешь , какая замена должна быть верная, вместо Галактионова работать пойдешь?) Кто же знал )
Я не критикую Галактионова и ему виднее, но разве можно назвать удачной замену, которой хватило на 20 минут? Игра в атаке и так не получалась, напрашивался выход Миранчука, а не бесполезного Митая, никак не проявившего себя в других матчах)
+5
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инок
Спасибо Локо и Галактионову за ничью играя тайм в меньшинстве и что играли до конца. Лантратов пожалуй
лучший сегодня на поле.
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Сергей Сунчилиев
Галактионов топ!
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тот самый Кадрус
Даже если бы Митай не удалился, его выход был ошибкой. Надо было Изи выпускать, тем более левый край атаки его родная позиция. Тройка Дзюба-Глушенков-Изидор могла быть эффективной впереди. Хорошо, что заковыляли гол но игра в атаке и до удаления была очень плохой. И ещё Карпукас очень не хватало.
+4
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Иван Очиров
Была отличная игра
+5
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ractorosan527@gmail.com
Ответ инок
Спасибо Локо и Галактионову за ничью играя тайм в меньшинстве и что играли до конца. Лантратов пожалуй лучший сегодня на поле.
Лантрат ещё легендой станет
+3
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Викт0р Степанович
Ответ тот самый Кадрус
Даже если бы Митай не удалился, его выход был ошибкой. Надо было Изи выпускать, тем более левый край атаки его родная позиция. Тройка Дзюба-Глушенков-Изидор могла быть эффективной впереди. Хорошо, что заковыляли гол но игра в атаке и до удаления была очень плохой. И ещё Карпукас очень не хватало.
Изи только после травмы. Скорее всего не готов больше 20 минут играть
+1
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ractorosan527@gmail.com
Ответ Арсений Хахатанов
Приятно было видеть его на трибуне
Да Сёмин топ тренер думаю у галактикоса все шансы стать одним из лучших тренеров в истории Локомотива
+2
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ractorosan527@gmail.com
Ответ mishakmv96
Травма Пиняева и неверная замена Галактионова стали дополнением к неудачному первому тайму. Во втором уже нечего было терять и при возможности бежали вперёд, за это уважение Михалычу, не стали парковать автобус и оборонять достойное минимальное поражение. ЦСКА был сильнее на протяжении всего матча, лучше готов физически и цельнее прессинговал, нам помогла удача, надёжная игра Лантратова и характер, показанный в конце матча. Изидора с возвращением и спасибо за гол. Делаем выводы из этого матча и едем дальше.
Вопрос вернётся ли пиняев в следующем туре? (
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An Kr
Я удивлен, как такая простая тактика ЦСКА доставила столько проблем. Как-будто Галактионов вообще не готовился к ЦСКА.
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mishakmv96
Ответ ractorosan527@gmail.com
Отец мой тоже так считает но сегодня было доходчиво ясно что без пеняева Локомотив не агрессивен и Дзюба перестал забивать ((( уже боязно за атаку
Атака свой гол забила, всё нормально. ЦСКА был очень силён
+1
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ractorosan527@gmail.com
Ответ mishakmv96
Атака свой гол забила, всё нормально. ЦСКА был очень силён
Да это факт но блин ненужные удаление
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Арсений Хахатанов
Михал Михалыч, молодец. Лишнего не скажет, и не допускает игры в автобус. Конечно хроманули сегодня не хило, но в целом команда стала сильнее, целеустремлённее. Вот только с заменами ошибка вышла.
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Максим Пантелеев
Ответ Сергей Молодых
Зачем Галактионов выпустил вместо Пиняева Митая, вот вопрос вопросов, но ни один журналист не спросит об этом прямо. Вот хоть убей не могу найти ни одного довода в пользу этого решения. Ну не сошёл же Галактионов с ума? Тогда что или кто двигало им при этой самоубийственной замене? Агентские игры? Не знаю, не могу понять.
Главно что : Ни один не спросит почему не прогнал Дзюбу после первого тайма.
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Максим Пантелеев
Ответ DimDimich36
Изидор молодец, красиво вернулся после травмы
Представляете как Дзюбу бомбануло? Помню его рожу на лавке, когда Кокорин после травмы двушечку забил. А вечером с Мамаевым сел на ласточку. Представляю как Дзюба прыгал от радости когда узнал.
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