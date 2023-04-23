Галактионов про 1:1 с ЦСКА: «Локо» не имеет права так играть в 1-м тайме. Но во 2-м шли вперед, самоотдача и вера в результат воздается»

Михаил Галактионов доволен самоотдачей «Локомотива» в игре с ЦСКА (1:1).

– Мы готовились к стандартным положениям. Очень рады, что они принесли нам результативное действие.

Что касается игры, то в первом тайме не имеем права так выступать. Соперник выглядел более цельно. Самое главное, что во втором тайме нам нечего было терять, шли вперед, сзади появлялись свободные зоны. Та самоотдача и вера ребят в результат воздается. Очень рады за ребят.

Удаление раннее спутало нам все карты. Рассчитывать на контригру с большим количеством ударов было сложно. Психологический момент, стали подсаживаться.

Удаление Митая – неправильный выбор позиции.

– О чем был эмоциональный разговор с ?

– Обсудили некоторые моменты, которые нам надо подправить. Здоровая и рабочая атмосфера в команде.

– Почему команда не так готова физически, чтобы противостоять прессингу ?

– Думаю, что дело абсолютно не в уровне готовности. С точки зрения качества не так выглядели. Низко подсаживались, давали простор игрокам соперника.

Первые 10 минут начали правильно, были подходы, но, к сожалению, дальше начались проблемы. Второй тайм – сделали определенные корректировки. Но надо учитывать удаление. У нас стало больше свободных зон. Но что‑то мы делаем правильно, раз нам воздается. Раз реализовали свой момент, – сказал главный тренер « ».

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