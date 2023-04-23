Диего Симеоне: «Это настоящая «Барселона». Она прибавила при Хави и стала лучше обороняться»

Диего Симеоне похвалил «Барселону» за хорошую игру в обороне.

«Мне нравится та « », которую я вижу, она заметно прибавила после прихода Хави, это настоящая «Барселона».

Она проводит отличный чемпионат и стала лучше обороняться. Это плюс, учитывая то, что ее стиль всегда будет атакующим. Исторически так сложилось, что «Барселона» играет в атакующий футбол благодаря навыкам ее игроков в нападении. И эти улучшения в защите лишь придают дополнительную ценность работе », – заявил главный тренер « ».

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