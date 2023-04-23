Диего Симеоне: «Это настоящая «Барселона». Она прибавила при Хави и стала лучше обороняться»
Диего Симеоне похвалил «Барселону» за хорошую игру в обороне.
«Мне нравится та «Барселона», которую я вижу, она заметно прибавила после прихода Хави, это настоящая «Барселона».
Она проводит отличный чемпионат и стала лучше обороняться. Это плюс, учитывая то, что ее стиль всегда будет атакующим. Исторически так сложилось, что «Барселона» играет в атакующий футбол благодаря навыкам ее игроков в нападении. И эти улучшения в защите лишь придают дополнительную ценность работе Хави», – заявил главный тренер «Атлетико».
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Я переживаю (не могу сказать, что прям фанат) за Барселону с того самого года, когда ей Скоулз в полуфинале засандалил с 30 метров.
Более непредсказуемой Барселоны, чем нынешняя Барселона, я не вспомню. Последние 2.5 года - мрак, вообще абсолютно никакой уверенности в хорошей игре нет. Результаты - да, могут быть приемлемые для такого гранда. Все-таки лидируют с минимумом пропущенных. Но я вот вообще не поставлю на блауграну ни в каком матче сезона. Не буду уверен, что они прям ПЕРЕИГРАЮТ кого-то стабильно. Вялые 0:0 1:0 - пожалуйста. Но вот так, чтобы у соперников колени дрожали, как от настоящей Барселоны, такого точно давно уже не припомню.
Вот завтра/сегодня матч с Атлетико. Вот есть у кого предположения, чья команда сильнее? Да 50:50 вообще, это ж Барселона.
Поляка опять накроют, он будет стоять. Рафинью с Торресом этих бестолковых пару раз жестко встретят - нет их на поле. Игра Гави против матрасников не прокатит, там 11 таких дерзких гави, которые его сами затолкают на раз-два.
Так что приятно, конечно, от таких слов, но блеф))
Где логика?
И при этом Барселона уже не забивает свои будничные 4-5 всяким там Альмериям или Хетафе, чтобы спокойно на Тер Штегена и фору полагаться. Так что пока очень сыро.