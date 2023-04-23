Диего Симеоне: «Это настоящая «Барселона». Она прибавила при Хави и стала лучше обороняться»

Теги Барселона Атлетико Хави Ла Лига Диего Симеоне Футбол

Диего Симеоне похвалил «Барселону» за хорошую игру в обороне.

«Мне нравится та «Барселона», которую я вижу, она заметно прибавила после прихода Хави, это настоящая «Барселона».

Она проводит отличный чемпионат и стала лучше обороняться. Это плюс, учитывая то, что ее стиль всегда будет атакующим. Исторически так сложилось, что «Барселона» играет в атакующий футбол благодаря навыкам ее игроков в нападении. И эти улучшения в защите лишь придают дополнительную ценность работе Хави», – заявил главный тренер «Атлетико».

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20 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Да какая она такая настоящая стала? Приятные слова, конечно, от такой личности, но всё-таки.
Я переживаю (не могу сказать, что прям фанат) за Барселону с того самого года, когда ей Скоулз в полуфинале засандалил с 30 метров.
Более непредсказуемой Барселоны, чем нынешняя Барселона, я не вспомню. Последние 2.5 года - мрак, вообще абсолютно никакой уверенности в хорошей игре нет. Результаты - да, могут быть приемлемые для такого гранда. Все-таки лидируют с минимумом пропущенных. Но я вот вообще не поставлю на блауграну ни в каком матче сезона. Не буду уверен, что они прям ПЕРЕИГРАЮТ кого-то стабильно. Вялые 0:0 1:0 - пожалуйста. Но вот так, чтобы у соперников колени дрожали, как от настоящей Барселоны, такого точно давно уже не припомню.
Вот завтра/сегодня матч с Атлетико. Вот есть у кого предположения, чья команда сильнее? Да 50:50 вообще, это ж Барселона.
Поляка опять накроют, он будет стоять. Рафинью с Торресом этих бестолковых пару раз жестко встретят - нет их на поле. Игра Гави против матрасников не прокатит, там 11 таких дерзких гави, которые его сами затолкают на раз-два.
Так что приятно, конечно, от таких слов, но блеф))
+33
-5
+28
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onegin2007
Кто о чём, а Симионе об обороне. Он знает автобусы лучше чем любой автослесарь в парке)
+13
-1
+12
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Zemanuha
Думаю банда Симеоне не проиграет, у барсы спад.
+10
-2
+8
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yarmuck
Ответ Очки Дани Алвеса
Да какая она такая настоящая стала? Приятные слова, конечно, от такой личности, но всё-таки. Я переживаю (не могу сказать, что прям фанат) за Барселону с того самого года, когда ей Скоулз в полуфинале засандалил с 30 метров. Более непредсказуемой Барселоны, чем нынешняя Барселона, я не вспомню. Последние 2.5 года - мрак, вообще абсолютно никакой уверенности в хорошей игре нет. Результаты - да, могут быть приемлемые для такого гранда. Все-таки лидируют с минимумом пропущенных. Но я вот вообще не поставлю на блауграну ни в каком матче сезона. Не буду уверен, что они прям ПЕРЕИГРАЮТ кого-то стабильно. Вялые 0:0 1:0 - пожалуйста. Но вот так, чтобы у соперников колени дрожали, как от настоящей Барселоны, такого точно давно уже не припомню. Вот завтра/сегодня матч с Атлетико. Вот есть у кого предположения, чья команда сильнее? Да 50:50 вообще, это ж Барселона. Поляка опять накроют, он будет стоять. Рафинью с Торресом этих бестолковых пару раз жестко встретят - нет их на поле. Игра Гави против матрасников не прокатит, там 11 таких дерзких гави, которые его сами затолкают на раз-два. Так что приятно, конечно, от таких слов, но блеф))
Наоборот, это самая предсказуемая Барса, особенно в ла лиге, стабильно набирают очки и не пропускают
+5
-2
+3
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Роман
Ответ ZaSvabody
Да пускай выиграют даже. С чемпионством вопрос давно закрыт, а вот за 2 место они сражаются с судейским проектом Франко. Пускай держат сливочный автобус в тонусе.
В одном предложение уместить, что Барса чемпион и Барса сражающаяся за второе место.
Где логика?
+3
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Natsunoss
Ответ Очки Дани Алвеса
Не пропускают - да, но в то же время и не забивают толком. У них в этом году 12 побед с разницей в 1 гол, что конечно же классно, но не в стиле Барселоны. От этого не пахнет уверенностью, классом. В каждом матче есть момент на гол соперника, в каждом можно найти чудо сейв Тер Штегена. И при этом Барселона уже не забивает свои будничные 4-5 всяким там Альмериям или Хетафе, чтобы спокойно на Тер Штегена и фору полагаться. Так что пока очень сыро.
Это у вас искажение. Последние около 10 игр проводили без ключевых креативных игроков (педри, дембеле) уже около 5 без Де Йонга. Это люди, которые если здоровы - всегда будут в старте. И вот без них, да, есть сложности. Но у кого из не бывает?
+4
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Очки Дани Алвеса
Ответ yarmuck
Наоборот, это самая предсказуемая Барса, особенно в ла лиге, стабильно набирают очки и не пропускают
Не пропускают - да, но в то же время и не забивают толком. У них в этом году 12 побед с разницей в 1 гол, что конечно же классно, но не в стиле Барселоны. От этого не пахнет уверенностью, классом. В каждом матче есть момент на гол соперника, в каждом можно найти чудо сейв Тер Штегена.
И при этом Барселона уже не забивает свои будничные 4-5 всяким там Альмериям или Хетафе, чтобы спокойно на Тер Штегена и фору полагаться. Так что пока очень сыро.
+3
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Raul14
Вперёд Эль-Чоло, покажи Чопи настоящий мастер класс и отправь этот судейский проект Нэгрейры в нокаут))
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jonnysilverhand01
Ответ onegin2007
Кто о чём, а Симионе об обороне. Он знает автобусы лучше чем любой автослесарь в парке)
Он не разбирает автобусы, он их паркует
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Давид Agabekyan
Ответ yarmuck
Наоборот, это самая предсказуемая Барса, особенно в ла лиге, стабильно набирают очки и не пропускают
Но не стабильно забивают
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Даулет Наби
Ответ Роман
В одном предложение уместить, что Барса чемпион и Барса сражающаяся за второе место. Где логика?
Он имел ввиду сражаться с Реалом 🤦🏻‍♂️
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jonnysilverhand01
Симеоне в своем стиле, перед матчем пускает пыль в глаза 👀
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Loginov
Ну Атлетико, придержи эту Барсу, чтобы была ещё какая то интрига в чемрионате, за 8 туров до конча 7 очков норма
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FortMinor
будут разрывать сегунду
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Михаил Стентор
Накупили игроков в кредит на все позиции? И давай нахваливать тренера. Гениально/
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Shadow1882
Без Льоренте, Кондогбии...
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Геннадий Тимченко
вечером глянем, чей стратегический замысел на игру сработает👍
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