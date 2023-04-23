Форнальс «ударом скорпиона» забил за «Вест Хэм» в игре с «Борнмутом»

Полузащитник «Вест Хэма» Пабло Форнальс забил «ударом скорпиона» в матче АПЛ.

В матче 32-го тура « » разгромил « » со счетом 4:0.

забил гол на 72-й минуте матча, пробив пяткой в прыжке через себя – в футболе этот прием называют «ударом скорпиона».

Наибольшую известность «удар скорпиона» получил благодаря сэйву вратаря в товарищеском матче сборных Англии и Колумбии в 1995 году.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Steele

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