Форнальс «ударом скорпиона» забил за «Вест Хэм» в игре с «Борнмутом»

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Борнмут Рене Игита Пабло Форнальс Футбол

Полузащитник «Вест Хэма» Пабло Форнальс забил «ударом скорпиона» в матче АПЛ.

В матче 32-го тура АПЛ «Вест Хэм» разгромил «Борнмут» со счетом 4:0.

Пабло Форнальс забил гол на 72-й минуте матча, пробив пяткой в прыжке через себя – в футболе этот прием называют «ударом скорпиона».

Наибольшую известность «удар скорпиона» получил благодаря сэйву вратаря Рене Игиты в товарищеском матче сборных Англии и Колумбии в 1995 году.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Steele

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27 комментариев

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Извилина Заремы
Спасибо за фотографию гола! Прекрасно передана динамика шедевра!
+96
-2
+94
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Ковш Сосновый
У меня один вопрос всегда мучал. Зачем это сделал Рене Игита? Как ему это в голову пришло стоя на воротах?😁
+45
-1
+44
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udiekemen
Красиво🍻
+39
-1
+38
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Голуби в траве
Ответ Ковш Сосновый
У меня один вопрос всегда мучал. Зачем это сделал Рене Игита? Как ему это в голову пришло стоя на воротах?😁
Показательный матч. Шоу для публики. Ну и исполнил, на века)
+31
-2
+29
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Арман Мартиросян
Гол сезона, однозначно.
+14
-2
+12
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Учиха Шисуи
на скрине плохо передается этот шедевр
+13
-1
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Kosmonaft Evgeny
Ответ BET3P
Это не "удар скорпиона".
это он и есть)
+11
0
+11
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peterkorn
Новый слоган sports.ru-делаем воображение лучше
+11
-1
+10
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Gunner_14
Помнится, Мхитарян за «МЮ» в декабре 2016 и Жиру за «Арсенал» в январе 2017 тоже забивали «ударом скорпиона»
+5
0
+5
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psa.1207
Чувак летит параллельно газону на высоте человеческого роста. Это и правда шедевр, красотища.
+5
0
+5
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иц а мэн
апл давно уже не вещает в россии а спортс все куколдится заливать отрывки, почему вы так боитесь их?
+4
0
+4
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sp.msk.86
Ответ BET3P
Это не "удар скорпиона".
одна из вариаций
+3
0
+3
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Илья Храбров
Сохранение прописки в АПЛ и победа в Лиге Конференций будет отличным окончанием сезона для Вест Хэма
+3
0
+3
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закрыт по беспределу
Ответ Ковш Сосновый
У меня один вопрос всегда мучал. Зачем это сделал Рене Игита? Как ему это в голову пришло стоя на воротах?😁
Вдохновение нашло)
+1
0
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Тиджани Бабангида
Шик,блеск,красота .
0
0
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Roman
Видосик бы
0
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Ogione
После Эрика Ламела трудно было удивить
0
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MVL
ван дер Ваарт одобряет.
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Жаргал Шадапов
Помню Матузалем забивал скорпионом
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Befire
Фотография красивая вышла, но гол корявенький получился, до удара Жиру пару лет назад ему далеко)
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Конси Саузетович
Ля, в стиле Рене Игито!
+1
-1
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Рустам Микогазиев
Ответ Ковш Сосновый
У меня один вопрос всегда мучал. Зачем это сделал Рене Игита? Как ему это в голову пришло стоя на воротах?😁
Игита сделал это абсолютно другим способом, в абсолютно другой ситуации и абсолютно неповторимо на практике. больше никто не решится в официальном матче, да даже в товарняке, такое повторить
0
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Befire
Ответ Ковш Сосновый
У меня один вопрос всегда мучал. Зачем это сделал Рене Игита? Как ему это в голову пришло стоя на воротах?😁
Вроде как в тот момент судья уже свистнул фол, говорят. Хотя Игита еще несколько раз так делал в своей карьере.
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Qazan
Ответ Ковш Сосновый
У меня один вопрос всегда мучал. Зачем это сделал Рене Игита? Как ему это в голову пришло стоя на воротах?😁
Как ему в голову пришло забиьь за карьеру больше 40 мячей. У него прозвище кстати было "Сумасшедший".
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