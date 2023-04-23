Форнальс «ударом скорпиона» забил за «Вест Хэм» в игре с «Борнмутом»
Полузащитник «Вест Хэма» Пабло Форнальс забил «ударом скорпиона» в матче АПЛ.
В матче 32-го тура АПЛ «Вест Хэм» разгромил «Борнмут» со счетом 4:0.
Пабло Форнальс забил гол на 72-й минуте матча, пробив пяткой в прыжке через себя – в футболе этот прием называют «ударом скорпиона».
Наибольшую известность «удар скорпиона» получил благодаря сэйву вратаря Рене Игиты в товарищеском матче сборных Англии и Колумбии в 1995 году.
Фото: Gettyimages.ru/Michael Steele
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
27 комментариев