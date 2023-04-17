Писарский хотел бы, чтобы решения ВАР объясняли болельщикам. Так делают в Медиалиге

Владимир Писарский хотел бы, чтобы судьи Мир РПЛ объясняли свои решения.

– Одна из фишек – решения судей при челлендже (запросе команды на просмотр повтора спорного эпизода – Sports.ru) объявляются на весь стадион. В РПЛ такое круто бы смотрелось?

– Да. Думаю, это бы зашло зрителям. Да и мне тоже. Хочется понимать, за что ставят пенальти или за что отменяют голы.

Многие болельщики зачастую не понимают, за что свисток. Если будут объяснять, все смогут понять, – сказал нападающий « ».