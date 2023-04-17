Писарский хотел бы, чтобы решения ВАР объясняли болельщикам. Так делают в Медиалиге
Владимир Писарский хотел бы, чтобы судьи Мир РПЛ объясняли свои решения.
– Одна из фишек Медиалиги – решения судей при челлендже (запросе команды на просмотр повтора спорного эпизода – Sports.ru) объявляются на весь стадион. В РПЛ такое круто бы смотрелось?
– Да. Думаю, это бы зашло зрителям. Да и мне тоже. Хочется понимать, за что ставят пенальти или за что отменяют голы.
Многие болельщики зачастую не понимают, за что свисток. Если будут объяснять, все смогут понять, – сказал нападающий «Крыльев Советов».
мне кажется это было бы нормальной практикой
Но это не введут, ибо есть подводные камни - фиксация мнения арбитра. Если сейчас арбитр свистнет пенальти, то потом на заседании ЭСК они могут миллиард раз пересматривать момент с поиском, как спасти бедолагу. А тут арбитр сразу говорит, мол «недостаточный контакт», к примеру. Все, именно за это и придется отвечать ЭСК с меньшими шансами отмазок.
Согласно пункту 5.8.7...спустя час: по рекомендациям ФИФА.
Они очевидные моменты по 5 минут смотрят, а тут ещё и объяснять