Писарский хотел бы, чтобы решения ВАР объясняли болельщикам. Так делают в Медиалиге

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия судьи Владимир Писарский (Сычевой) Winline Медиалига Медиафутбол

Владимир Писарский хотел бы, чтобы судьи Мир РПЛ объясняли свои решения.

– Одна из фишек Медиалиги – решения судей при челлендже (запросе команды на просмотр повтора спорного эпизода – Sports.ru) объявляются на весь стадион. В РПЛ такое круто бы смотрелось?

– Да. Думаю, это бы зашло зрителям. Да и мне тоже. Хочется понимать, за что ставят пенальти или за что отменяют голы. 

Многие болельщики зачастую не понимают, за что свисток. Если будут объяснять, все смогут понять, – сказал нападающий «Крыльев Советов».

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пако
Объяснять что-либо болельщикам проигрывающей команды - бесполезно.
+27
-2
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zer
Ответ Пако
Объяснять что-либо болельщикам проигрывающей команды - бесполезно.
это да, но есть куча нейтральных зрителей, которым интересно чем мотивировано решение судьи

мне кажется это было бы нормальной практикой
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
An Kr
Пусть Писарский объяснит где голы?
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman
Ответ An Kr
Пусть Писарский объяснит где голы?
Голы остались с Сычевым
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
angry horse
А Иванов объяснил как либо свои ошибки в пользу Спартака или Зарема за него это сделает?😁
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Petrov
да и многие судьи этого не понимают,вот в чём парадокс🤗
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ape1sin
Кстати правда, технологии всё таки уже не те, что были в 1890. Поставить микрофон у экрана ВАР, и когда судья принял решение, включил микрофон и озвучил "решение такое-то потому что так вот". Решение слышат и игроки и болельщики, после него нет смысла подбегать всем стадом и спрашивать "ну почемуууууу". Всё равно игра остановлена, к чему эти классические пантомимы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arspurs9
Ответ Пако
Объяснять что-либо болельщикам проигрывающей команды - бесполезно.
Думаю, тут больше направлено не на объяснение болельщикам проигрывающей команды, а еще и на нейтральных зрителей.
Но это не введут, ибо есть подводные камни - фиксация мнения арбитра. Если сейчас арбитр свистнет пенальти, то потом на заседании ЭСК они могут миллиард раз пересматривать момент с поиском, как спасти бедолагу. А тут арбитр сразу говорит, мол «недостаточный контакт», к примеру. Все, именно за это и придется отвечать ЭСК с меньшими шансами отмазок.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь Имени
Так и представил:
Согласно пункту 5.8.7...спустя час: по рекомендациям ФИФА.

Они очевидные моменты по 5 минут смотрят, а тут ещё и объяснять
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Пузырёв
Популяризируем медиалигу изо всех сил и в любой новости! :-)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Может я удивлю спортс, но так делали на КЧМ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Нет смысла.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ранальду с пивком
А в чем проблема после игры узнать и проанализировать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кокич
В хоккее, с детства помню, судья жестом показывал, за что удаление, и всё понятно было.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Ответ zer
это да, но есть куча нейтральных зрителей, которым интересно чем мотивировано решение судьи мне кажется это было бы нормальной практикой
Будут сухие реплики. Было нарушение, был контакт и тд. На повторе всё чётко видно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zer
Ответ гилберт
Будут сухие реплики. Было нарушение, был контакт и тд. На повторе всё чётко видно.
не факт. был же эксперимент от РФС, где давали послушать чего судьи на поле говорят и получилось интересно, живо и логика понятна. может так реализовать можно, что брать запись переговоров судей, а может и сами судьи также будут объяснять людям, как футболистам на поле
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Как в хоккее? Неплохо
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Богдан Трач
Ответ Ramin Mamedov
в Медиалиге объясняют, потому что там бошльшинство зрителей - 10-15 летние дети, ничего не понимающие в том, что происходит в чем смысл этого в футболе??
в футболе очень часто спорные решения, хорошо бы знать трактовку конкретного судьи, а не играть в догадки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий