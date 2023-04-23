«Сравнил бы российский чемпионат с французским: много физики, мало пауз. В Италии больше тактики и размеренности». Форвард «Спартака» Бальде о лигах

Теги Спартак премьер-лига Россия лига 1 Франция Кейта Бальде Футбол

Кейта Бальде сравнил российский чемпионат с французским.

– У тебя есть опыт выступления в нескольких ведущих чемпионатах Европы. В чем схожесть и различия с российским футболом?

– Из всех лиг, где я успел поиграть, сравнил бы наш чемпионат с французским: много физики, мало пауз в игре. В Италии, например, мы увидим больше тактики и размеренности на поле.

Хотя многое зависит от конкретной команды, в которой ты находишься, – сказал нападающий «Спартака».

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4 комментария

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леннорыч-абрамович
Арбитр передает привет паузам на 7-й минуте просмотра повтора у монитора
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Владимир Тищенко
Чемпионаты согласен, похоже один и тот же Гегемон в РПЛ Зенит, в Франции ПСЖ не какой интриги
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Peter Parker
Французский чемпионат странный. Иногда смотришь какой-нибудь Монако против условной Тулузы, и такая суета на поле, брака много, но все на довольно приличной скорости все же. Будто турнир юношей переростков. Потому что многие игроки здоровенные кони, на которых пахать и пахать.
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