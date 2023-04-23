Анчелотти недоволен полем на «Бернабеу»: «Приходится терпеть. Ситуация изменится перед 1-м матчем с «Сити»

Карло Анчелотти недоволен состоянием поля на «Сантьяго Бернабеу».

Главный тренер « » высказался после домашнего матча с «Сельтой» (2:0).

«Думаю, атмосфера вокруг сильно нам помогает и позволяет нам выкладываться на сто процентов и даже больше. Именно поэтому, думаю, все игроки благодарны нашим болельщикам, которые всегда дарят нам много любви.

С газоном проблема, над ней работают и, надеюсь, смогут найти решение. Понятно, что проводимые работы влияют на качество травы, и это не удивляет. Приходится терпеть. Но ситуация изменится перед [первым матчем с] « », – сказал .

Мадридцы примут «горожан» в 1/2 финала Лиги чемпионов 9 мая.

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