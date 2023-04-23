Анчелотти недоволен полем на «Бернабеу»: «Приходится терпеть. Ситуация изменится перед 1-м матчем с «Сити»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Сантьяго Бернабеу стадионы Футбол

Карло Анчелотти недоволен состоянием поля на «Сантьяго Бернабеу».

Главный тренер «Реала» высказался после домашнего матча Ла Лиги с «Сельтой» (2:0).

«Думаю, атмосфера вокруг сильно нам помогает и позволяет нам выкладываться на сто процентов и даже больше. Именно поэтому, думаю, все игроки благодарны нашим болельщикам, которые всегда дарят нам много любви.

С газоном проблема, над ней работают и, надеюсь, смогут найти решение. Понятно, что проводимые работы влияют на качество травы, и это не удивляет. Приходится терпеть. Но ситуация изменится перед [первым матчем с] «Сити», – сказал Анчелотти.

Мадридцы примут «горожан» в 1/2 финала Лиги чемпионов 9 мая.

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28 комментариев

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RAMIK
Ответ Parce
А его засрут как Хави за такие слова? Или это работает только в одну сторону?
Хави оправдывается за 0-0, а Анчелотти говорит о фактах при победе своей команды.
+57
-17
+40
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xDe xDe
На Бернабеу до реконструкции всегда был безупречный или почти безупречный газон. После окончания реконструкции стадиона всё вернётся в норму. Сейчас, грубо говоря (утрирую, там посложнее, само собой, но суть примерно такая) рулонный газон просто лежит на бетоне, а обслуживающие коммуникации временные. Трава так и будет подыхать, пока не будут закончены работы - в итоговом варианте поле будет разделяться на несколько частей и стопкой складываться под одну из трибун. Она уже переделана и нависает над подземной шахтой, где сейчас и проводятся основные работы. Крыша - фигня, основная фишка стадиона именно внизу, просто этого пока не видно. В этой "многоэтажке" будет и дренаж, и лампы дневного света, и все прочие агрономские приблуды. Если интересно, погуглите - есть и схематичное видео итогового результата, и фотографии хода работ. Там довольно занятно.
+28
0
+28
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Maksat Nurgaliev
В Ростове как раз один агроном свободен
+26
0
+26
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Артём Толоконников
Когда Хави такое сказал над ним смеяться начали
+7
-1
+6
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Мирас Камалов
Ответ Parce
А его засрут как Хави за такие слова? Или это работает только в одну сторону?
На Бернабеу настоящая проблема с газоном, из-за реконструкции тяжело сохранять его в хорошем состоянии
+10
-5
+5
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Стопы Зайона
Ответ 2vdhrvmmzf
Забавно какие комментарии были под такой новостью с Хави, и какие тут
Ну это же другое )
+3
0
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xDe xDe
Ответ Базука Базука
Хорошо бы ссылочки нам скинул бы здесь
Для ленивых.
Видео с официального ютуб-канала Реала: https://youtu.be/epef95O-EwY
Сайт обновлённого стадиона, по статьям уж сами покликайте, там про всё есть, и про крышу, и про складное поле, и про остальное: https://www.nuevoestadiobernabeu.com
+3
0
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xDe xDe
Ответ Parce
А его засрут как Хави за такие слова? Или это работает только в одну сторону?
В одну сторону, да. Хави зачем-то пытался свалить проблемы команды на траву, а Карло спросили о газоне, и он ответил, что с ним есть проблемы, потому что с ним действительно есть проблемы. По конкретной причине, а не просто "ой, нам мешает".
+6
-3
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Андрей Хенто
Тем не менее это не помещало показать хорошую игру и добиться положительного результата.
+3
-1
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xDe xDe
Ответ бек саидов
Ну конешно , когда Хави говорит о состоянии поле, это нытьё, а когда о таком говорит анчи, это он действительно о проблеме. Сливочное мышление, это знают все. А на самом деле, это подстраховка перед матчем с сити. Разница с Хави только в том, что Хави жалуется после игры, а Анчи постилает солому уже до игры. Смешные вы , сливочное, когда из любого высера халамадрид вы стараетесь делать железобетонную правду. 🤣На днях он раскрыл ужасную правду про календарь, а сегодня он выяснил ещё более ужасную правду о состоянии поле. 😁Реал никогда не жалуется, если они говорят, то это лютая правда🤣
Ты здоров? Карло не жаловался на поле. Анчелотти задали вопрос о газоне, и он ответил, что он проблемный. Проблемный потому, что его менять приходится постоянно, а не играть он кому-то мешает на пару сантиметров выше постриженной травой, как некоторым (не буду показывать пальцем). Почему он сейчас проблемный - я прямо здесь же в другом комментарии скинул ссылки на материалы о реконструкции стадиона. Это временно.
Вчера спокойно и без проблем обыграли Сельту. А у тебя в каждом коменте, как обычно, бомбёж и ни грамма конструктива. Чел, ты хоть проверяй информацию, прежде чем хейтить, иначе можно глобально обделаться)
+3
-1
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2vdhrvmmzf
Забавно какие комментарии были под такой новостью с Хави, и какие тут
+3
-1
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Andry 72
Такое поле с Сити вам на руку
+1
0
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nurikkkk
Ответ Стопы Зайона
Ну это же другое )
Конечно другое, Анчи говорит это после победы)
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Mustang Shelby
Ответ RAMIK
Хави оправдывается за 0-0, а Анчелотти говорит о фактах при победе своей команды.
И этот даже жалуется на солнце
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nurikkkk
По моему это троллинг для Хави)))))
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Андрей Хенто
Ответ xDe xDe
Ты здоров? Карло не жаловался на поле. Анчелотти задали вопрос о газоне, и он ответил, что он проблемный. Проблемный потому, что его менять приходится постоянно, а не играть он кому-то мешает на пару сантиметров выше постриженной травой, как некоторым (не буду показывать пальцем). Почему он сейчас проблемный - я прямо здесь же в другом комментарии скинул ссылки на материалы о реконструкции стадиона. Это временно. Вчера спокойно и без проблем обыграли Сельту. А у тебя в каждом коменте, как обычно, бомбёж и ни грамма конструктива. Чел, ты хоть проверяй информацию, прежде чем хейтить, иначе можно глобально обделаться)
Это же Бек, он мыслит слишком примитивно. Зачастую пишет ахинею, но с гордо поднятой головой, защищая свой любимый клуб о котором даже и речи не велось.
0
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Базука Базука
Ответ xDe xDe
На Бернабеу до реконструкции всегда был безупречный или почти безупречный газон. После окончания реконструкции стадиона всё вернётся в норму. Сейчас, грубо говоря (утрирую, там посложнее, само собой, но суть примерно такая) рулонный газон просто лежит на бетоне, а обслуживающие коммуникации временные. Трава так и будет подыхать, пока не будут закончены работы - в итоговом варианте поле будет разделяться на несколько частей и стопкой складываться под одну из трибун. Она уже переделана и нависает над подземной шахтой, где сейчас и проводятся основные работы. Крыша - фигня, основная фишка стадиона именно внизу, просто этого пока не видно. В этой "многоэтажке" будет и дренаж, и лампы дневного света, и все прочие агрономские приблуды. Если интересно, погуглите - есть и схематичное видео итогового результата, и фотографии хода работ. Там довольно занятно.
Хорошо бы ссылочки нам скинул бы здесь
0
0
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ts_vlad
Ответ Артём Толоконников
Когда Хави такое сказал над ним смеяться начали
Анчи говорит об этом после победы 😉
+3
-3
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nurikkkk
Ответ Артём Толоконников
Когда Хави такое сказал над ним смеяться начали
Только Анчи победил)))))
+1
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Falsegoalkeeper
Ответ ts_vlad
Анчи говорит об этом после победы 😉
Так Хави такое тоже несколько раз говорил после победы.
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Vlad
Ответ ts_vlad
Анчи говорит об этом после победы 😉
Да, после победы. А если бы поражение, то нытьё было совсем другого содержания: на судей жаловался бы как после двух поражений в Эль классико. Что то он заткнулся после 4:0. А вот интересно о чём ныл, когда Эвертон тренировал?
+1
-1
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Tristan...
Ответ nurikkkk
Конечно другое, Анчи говорит это после победы)
Чави говорил после отрыва - 11
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