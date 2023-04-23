Анчелотти недоволен полем на «Бернабеу»: «Приходится терпеть. Ситуация изменится перед 1-м матчем с «Сити»
Карло Анчелотти недоволен состоянием поля на «Сантьяго Бернабеу».
Главный тренер «Реала» высказался после домашнего матча Ла Лиги с «Сельтой» (2:0).
«Думаю, атмосфера вокруг сильно нам помогает и позволяет нам выкладываться на сто процентов и даже больше. Именно поэтому, думаю, все игроки благодарны нашим болельщикам, которые всегда дарят нам много любви.
С газоном проблема, над ней работают и, надеюсь, смогут найти решение. Понятно, что проводимые работы влияют на качество травы, и это не удивляет. Приходится терпеть. Но ситуация изменится перед [первым матчем с] «Сити», – сказал Анчелотти.
Мадридцы примут «горожан» в 1/2 финала Лиги чемпионов 9 мая.
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Видео с официального ютуб-канала Реала: https://youtu.be/epef95O-EwY
Сайт обновлённого стадиона, по статьям уж сами покликайте, там про всё есть, и про крышу, и про складное поле, и про остальное: https://www.nuevoestadiobernabeu.com
Вчера спокойно и без проблем обыграли Сельту. А у тебя в каждом коменте, как обычно, бомбёж и ни грамма конструктива. Чел, ты хоть проверяй информацию, прежде чем хейтить, иначе можно глобально обделаться)