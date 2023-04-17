Гендиректор «Енисея» о словах Игнашевича: «Прошу прощения у наших богатых гостей, что мы подали обычный автобус. Тренерам надо чаще обсуждать футбол»

Теги Сергей Игнашевич Первая лига Балтика Енисей Алексей Ивахов Футбол

Генеральный директор «Енисея» объяснил ситуацию с автобусом «Балтики» форс-мажором.

Перед матчем 27-го тура Мелбет Первой лиги тренер «Балтики» Сергей Игнашевич заявил о «позорном» поведении соперника, потому что команде «прислали старый, вонючий автобус с большим опозданием».

– Интересно, какая цель была у Игнашевича? Несовременный автобус – просто форс-мажор подрядчика, но там есть полное соответствие планам перевозки людей. Давайте я тогда сразу попрошу прощения у наших богатых гостей за то, что мы подали им обычный автобус. В следующий раз мы обязательно подготовимся и накопим на лимузин с оркестром.

Каждый действует в рамках своих возможностей. Конечно, мы приносим извинения. Но хотелось бы, чтобы такие вещи не выходили на первый план. Думаю, тренерам надо чаще обсуждать футбол.

– Вы говорите о форс-мажоре. О каком?

– У «Енисея» есть свой классный автобус, он возит нашу команду, а соперников обслуживает подрядная организация. У нее произошел форс-мажор. За последние пять лет не помню, чтобы происходило что-то подобное. Это может подтвердить любой другой клуб, – сказал Алексей Ивахов.

19 комментариев

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Ебздрогыч
Ну то есть по сути Игнашевич был прав, и гендир Енисея ему за это предъявы кидает?
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Максим Анаркулов
А за задержку автобуса на 20 минут извиниться не хочет?
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Виктор Тимошков
Как-то невежливо извинился
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Никому_никабельный
Нет бы просто признать свой косяк и извиниться. К чему разводить вообще всю эту демагогию
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Сергей Анохин
Ответ Илнур Кара
20 минут не так уж и много. Простой люд и по часу на остановках стоят
Простой люд не стоит по часу, если знает расписание
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Илнур Кара
Ответ Сергей Анохин
Простой люд не стоит по часу, если знает расписание
Это у Вас там в столице расписание есть. В провинции оно формальность
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nugoboss
Наверно ЛУАЗ везли 😁
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Буратино55
Ответ Ебздрогыч
Ну то есть по сути Игнашевич был прав, и гендир Енисея ему за это предъявы кидает?
Надо фото автобуса😁
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Ковид 07.10.52
Несовременный автобус – просто форс-мажор подрядчика, но там есть полное соответствие планам перевозки людей. Так у нас и на лошадях возить можно...
Если бы были настоящими гостеприимными хозяевами, свой бы отдали....гостям,...а потом сами на нем доехали бы...уж не такой большой город...успели бы....
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.ru
но ароматизатор лучше всё таки поменять...
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Valentin Kompaneytsev
Гендиректор Енисея так и не сказал в чём форс - мажор.
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pztpzhmx66
Мда, удачи Енисею с таким гендиром 🤦🏼‍♂️
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Spaten
Сломался именно когда лидер прилетел и встречать надо было?
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Задов
ПАЗик бы им подали обычный по маршруту аэропорт Красноярска- город, каким люди ездят. Игнашевич сам то не москвич родом, а уже заелся
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Алексей Тихий
Игнашевич прав! Перелет до Красноярска долгий! Суть в том, что подали автобус с запозданием и команда не подготовилась! Однозначно, когда в Калининград прибудет Енисей, будут и лимузины и богатство, Балтика встречать умеет!
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Сергей Анохин
Ответ Илнур Кара
Это у Вас там в столице расписание есть. В провинции оно формальность
Шебекино
Столица!?
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