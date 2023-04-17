Гендиректор «Енисея» о словах Игнашевича: «Прошу прощения у наших богатых гостей, что мы подали обычный автобус. Тренерам надо чаще обсуждать футбол»
Генеральный директор «Енисея» объяснил ситуацию с автобусом «Балтики» форс-мажором.
Перед матчем 27-го тура Мелбет Первой лиги тренер «Балтики» Сергей Игнашевич заявил о «позорном» поведении соперника, потому что команде «прислали старый, вонючий автобус с большим опозданием».
– Интересно, какая цель была у Игнашевича? Несовременный автобус – просто форс-мажор подрядчика, но там есть полное соответствие планам перевозки людей. Давайте я тогда сразу попрошу прощения у наших богатых гостей за то, что мы подали им обычный автобус. В следующий раз мы обязательно подготовимся и накопим на лимузин с оркестром.
Каждый действует в рамках своих возможностей. Конечно, мы приносим извинения. Но хотелось бы, чтобы такие вещи не выходили на первый план. Думаю, тренерам надо чаще обсуждать футбол.
– Вы говорите о форс-мажоре. О каком?
– У «Енисея» есть свой классный автобус, он возит нашу команду, а соперников обслуживает подрядная организация. У нее произошел форс-мажор. За последние пять лет не помню, чтобы происходило что-то подобное. Это может подтвердить любой другой клуб, – сказал Алексей Ивахов.
Если бы были настоящими гостеприимными хозяевами, свой бы отдали....гостям,...а потом сами на нем доехали бы...уж не такой большой город...успели бы....
Столица!?