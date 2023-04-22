«Црвена Звезда» в 6-й раз подряд выиграла чемпионат Сербии
Чемпионом Сербии в сезоне-2022/23 стала «Црвена Звезда».
Сегодня команда Милоша Милоевича разгромила идущий вторым клуб «Бачка Топола» (4:1) и досрочно оформила чемпионство, набрав 85 очков за 31 матч.
«Црвена Звезда» выиграла титул шестой год подряд. В последний раз ей не удавалось этого сделать в сезоне-2016/17 – тогда победил «Партизан».
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Жёстко 🤷😅
- чемпионом Сербии в составе "Црвены Звезды" стал Егор Пруцев (6 матчей - 3 в старте, 3 на замену, без результативных действий).
- "Црвена Звезда" в следующем сезоне напрямую попадает в группу ЛЧ.
- а, вообще, Сербия сейчас 11-я в рейтинге УЕФА и представит 5 команд в ЕК. Кстати, "Партизан" прямо сейчас идет лишь на 4-м месте за 6/7 туров до конца чемпионата.
Владислав Гольдин в "Црвена Звезда" U19, много пропустил из-за травмы, но сейчас вроде бы играет - с марта 6 матчей в основе (молодежки).
Ждём в гости летом.
Скатаем товарняк чемпионский.
молодцы, это Црвена регулярными участиями в ЛЧ так кэф подняла?
Вообще-то, такой прогресс периодически бывает в чемпионатах, которые дают не одного, а двух серьезных еврокубковых бойцов. До попадания в ТОП-15 4 участника и все очки делятся на 4...так вверх выбивается Шотландия (как только Рейнджерс вернулся. Сейчас они 9-е), так годами Украина держалась в районе 10-го места, так Норвегия забралась в ТОП-15 (в следующем году там будут) когда к Мольде добавился Буде-Глимт и т.д.
Ну, а дальше такие чемпионаты получают 5 команд и очки делятся на 5...и начинается спуск вниз.
"Партизан" за последние шесть лет 4 раза играл в основной сетке. 1 раз в группе ЛЕ, один раз в 1/16 ЛЕ и дважды был в плей-офф ЛК. "Црвена Звезда" за шесть лет дважды играла в группе ЛЧ, один раз в группе ЛЕ и трижды была в плей-офф ЛЕ.
В одиночку в ТОП-15 не въехать. Минимум две команды нужно;)