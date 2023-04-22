«Црвена Звезда» в 6-й раз подряд выиграла чемпионат Сербии

Теги высшая лига Сербия Црвена Звезда Бачка Топола Футбол

Чемпионом Сербии в сезоне-2022/23 стала «Црвена Звезда».

Сегодня команда Милоша Милоевича разгромила идущий вторым клуб «Бачка Топола» (4:1) и досрочно оформила чемпионство, набрав 85 очков за 31 матч.

«Црвена Звезда» выиграла титул шестой год подряд. В последний раз ей не удавалось этого сделать в сезоне-2016/17 – тогда победил «Партизан».

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19 комментариев

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Тиджани Бабангида
85 очков из 93 возможных - такое сверхподавляющее преимущество даже сложно охарактеризовать . «Партизан» совсем провалился….
+16
-1
+15
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Granero-24
Молодцы!
+7
-1
+6
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Брэд Либил
И тут Газпром уничтожает чемпионат, да что ж такое 😁
+8
-2
+6
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Artem Piatkov
Так это 26 апреля Партизану надо будет коридор выставлять

Жёстко 🤷😅
+4
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Michael Boldyrev
И тут можно добавить:
- чемпионом Сербии в составе "Црвены Звезды" стал Егор Пруцев (6 матчей - 3 в старте, 3 на замену, без результативных действий).
- "Црвена Звезда" в следующем сезоне напрямую попадает в группу ЛЧ.
- а, вообще, Сербия сейчас 11-я в рейтинге УЕФА и представит 5 команд в ЕК. Кстати, "Партизан" прямо сейчас идет лишь на 4-м месте за 6/7 туров до конца чемпионата.

Владислав Гольдин в "Црвена Звезда" U19, много пропустил из-за травмы, но сейчас вроде бы играет - с марта 6 матчей в основе (молодежки).
+4
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Злодей Спб
"Посоны, вообще ребята!" (с)
Ждём в гости летом.
Скатаем товарняк чемпионский.
+2
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В небе над Калининградом
Звезда Шампион 💪🏻❤️🤍💥🎉🥂
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waleri
Ну, если ЦЗ нахлобучила некую Бачку, которая идет второй с 20!!! очковым отрывом (как и 3-я Чукарички😂), то это что за первенство поселений такое?!
+1
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Alex Alex
Ответ Michael Boldyrev
И тут можно добавить: - чемпионом Сербии в составе "Црвены Звезды" стал Егор Пруцев (6 матчей - 3 в старте, 3 на замену, без результативных действий). - "Црвена Звезда" в следующем сезоне напрямую попадает в группу ЛЧ. - а, вообще, Сербия сейчас 11-я в рейтинге УЕФА и представит 5 команд в ЕК. Кстати, "Партизан" прямо сейчас идет лишь на 4-м месте за 6/7 туров до конца чемпионата. Владислав Гольдин в "Црвена Звезда" U19, много пропустил из-за травмы, но сейчас вроде бы играет - с марта 6 матчей в основе (молодежки).
Жесть, когда у них так кэф вырос, что они напрямую клуб в группу ЛЧ отправляют?
молодцы, это Црвена регулярными участиями в ЛЧ так кэф подняла?
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Катя СПб
Там тоже Газпром?
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Alexandr Kondratev
братушки?
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stason79
Бачка Топола... звучит как угроза.
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Shuller18
Отдельно стоит поздравить нашего Егора Пруцева
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Helge
Ответ Тиджани Бабангида
85 очков из 93 возможных - такое сверхподавляющее преимущество даже сложно охарактеризовать . «Партизан» совсем провалился….
у Партизана нет спонсора-газпрома
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Helge
Ответ Брэд Либил
И тут Газпром уничтожает чемпионат, да что ж такое 😁
деньги есть - можно купить любой чемпионат, хоть России, хоть в Сербии
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Michael Boldyrev
Ответ Alex Alex
Жесть, когда у них так кэф вырос, что они напрямую клуб в группу ЛЧ отправляют? молодцы, это Црвена регулярными участиями в ЛЧ так кэф подняла?
ну, и Россия помогла) Мы-то на 10-м).
Вообще-то, такой прогресс периодически бывает в чемпионатах, которые дают не одного, а двух серьезных еврокубковых бойцов. До попадания в ТОП-15 4 участника и все очки делятся на 4...так вверх выбивается Шотландия (как только Рейнджерс вернулся. Сейчас они 9-е), так годами Украина держалась в районе 10-го места, так Норвегия забралась в ТОП-15 (в следующем году там будут) когда к Мольде добавился Буде-Глимт и т.д.
Ну, а дальше такие чемпионаты получают 5 команд и очки делятся на 5...и начинается спуск вниз.

"Партизан" за последние шесть лет 4 раза играл в основной сетке. 1 раз в группе ЛЕ, один раз в 1/16 ЛЕ и дважды был в плей-офф ЛК. "Црвена Звезда" за шесть лет дважды играла в группе ЛЧ, один раз в группе ЛЕ и трижды была в плей-офф ЛЕ.

В одиночку в ТОП-15 не въехать. Минимум две команды нужно;)
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