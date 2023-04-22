«Црвена Звезда» в 6-й раз подряд выиграла чемпионат Сербии

Чемпионом Сербии в сезоне-2022/23 стала «Црвена Звезда».

Сегодня команда Милоша Милоевича разгромила идущий вторым клуб « » (4:1) и досрочно оформила чемпионство, набрав 85 очков за 31 матч.

« » выиграла титул шестой год подряд. В последний раз ей не удавалось этого сделать в сезоне-2016/17 – тогда победил «Партизан».

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