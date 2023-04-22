«Ман Сити» вышел в финал Кубка Англии 2-й раз за 10 лет и впервые с 2019 года
«Манчестер Сити» сыграет в финале Кубка Англии впервые с 2019 года.
«Горожане» разгромили «Шеффилд Юнайтед» (3:0) в полуфинале и в решающем матче встретятся с «Манчестер Юнайтед» или «Брайтоном».
За последние 10 сезонов «Ман Сити» добрался до финала Кубка Англии лишь во второй раз. В 2019 году команда Пепа Гвардиолы завоевала трофей, крупно обыграв «Уотфорд» (6:0).
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Если оба будут здоровы, я скорее в их связку верю, нежели в Магуаир - Линделеф.
Ну и плюс реально, в финал ещё выйти надо, у буков Брайтон фаворит, и я в целом согласен с ними.