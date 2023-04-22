«Ман Сити» вышел в финал Кубка Англии 2-й раз за 10 лет и впервые с 2019 года

Теги Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Пеп Гвардиола чемпионшип Футбол

«Манчестер Сити» сыграет в финале Кубка Англии впервые с 2019 года.

«Горожане» разгромили «Шеффилд Юнайтед» (3:0) в полуфинале и в решающем матче встретятся с «Манчестер Юнайтед» или «Брайтоном».

За последние 10 сезонов «Ман Сити» добрался до финала Кубка Англии лишь во второй раз. В 2019 году команда Пепа Гвардиолы завоевала трофей, крупно обыграв «Уотфорд» (6:0).

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13 комментариев

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rigobersong
Шикарный финал будет с Брайтоном!:)
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Артур Мкртычян
Ответ Отец Абду
Ну в этот раз МС завоюет трофей, крупно обыграв МЮ 6:0 ( кнч, елси МЮ пройдет Брайтона):)
у мю почти все цз выбыли до конца сезона. будет магуайр и линделеф наверное. топ связка под Сити. пхахах
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Отец Абду
Ну в этот раз МС завоюет трофей, крупно обыграв МЮ 6:0 ( кнч, елси МЮ пройдет Брайтона):)
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Shadow1882
Они ни одного гола не пропустили за весь турнир. И это даже не рекорд. Невероятно
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Artem Piatkov
У Ливерпуля вроде один выход за 10 лет))
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Andy93
В требл Пепа верится как то больше, чем в квадрупл Клоппа
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Under
Ответ Артур Мкртычян
у мю почти все цз выбыли до конца сезона. будет магуайр и линделеф наверное. топ связка под Сити. пхахах
Варан ещё может вернуться до конца сезона, плюс есть Люк Шоу.
Если оба будут здоровы, я скорее в их связку верю, нежели в Магуаир - Линделеф.
Ну и плюс реально, в финал ещё выйти надо, у буков Брайтон фаворит, и я в целом согласен с ними.
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BarCa
Финал Кубка Англии 2013 не считается? Или тот к сезону 2012-2013.
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Jlaw
Ответ Отец Абду
Ну в этот раз МС завоюет трофей, крупно обыграв МЮ 6:0 ( кнч, елси МЮ пройдет Брайтона):)
думаешь Мага дубль в свои?
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