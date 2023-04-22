«Ман Сити» вышел в финал Кубка Англии 2-й раз за 10 лет и впервые с 2019 года

«Манчестер Сити» сыграет в финале Кубка Англии впервые с 2019 года.

«Горожане» разгромили « » (3:0) в полуфинале и в решающем матче встретятся с «Манчестер Юнайтед» или «Брайтоном».

За последние 10 сезонов « » добрался до финала Кубка Англии лишь во второй раз. В 2019 году команда завоевала трофей, крупно обыграв «Уотфорд» (6:0).

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