Марез сделал хет-трик в игре с «Шеффилдом». Хавбек «Ман Сити» не забивал с февраля

Теги Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Рияд Марез Футбол

Рияд Марез сделал хет-трик в матче с «Шеффилд Юнайтед».

Алжирец забил на 43-й минуте матча Кубка Англии с пенальти, а также поразил ворота соперника с игры на 61-й и 66-й минутах.

Последний раз до этого Марез забивал в феврале, тогда он отметился голом в игре Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (1:1). Безголевая серия составляла 7 матчей.

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4 комментария

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Усатая Козляра
Ответ Эксперимент
Красиво прошел мимо всех защитников пока те Холанда держали)
еще один плюс Холланда, он хорошо отвлекает внимание защитников на себя
+9
0
+9
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Эксперимент
Красиво прошел мимо всех защитников пока те Холанда держали)
+5
0
+5
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Александр Константинович
Ответ che kaif
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Человек не забивал с февраля, играя как в основе чемпионата так и в Кубке.
Пример вообще странный, как минимум
+4
-1
+3
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XavIniesta2008-2015
Марез-абсолютный топ по своим футбольным навыкам и ментальности. Но, на топовом уровне он играет 2-3 месяца в сезоне из 10. Поэтому,он не стал для Сити кем-то вроде Салаха или Роббена
+2
0
+2
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che kaif
Комментарий удален пользователем
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