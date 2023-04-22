Марез сделал хет-трик в игре с «Шеффилдом». Хавбек «Ман Сити» не забивал с февраля

Рияд Марез сделал хет-трик в матче с «Шеффилд Юнайтед».

Алжирец забил на 43-й минуте матча Кубка Англии с пенальти, а также поразил ворота соперника с игры на 61-й и 66-й минутах.

Последний раз до этого Марез забивал в феврале, тогда он отметился голом в игре Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (1:1). Безголевая серия составляла 7 матчей.

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