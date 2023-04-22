У «Баварии» при Тухеле 2 победы в 7 матчах. Сегодня проиграли «Майнцу» в Бундеслиге

Теги Бавария Майнц бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

«Бавария» продлила до 4 матчей серию без побед.

Сегодня действующие чемпионы Германии проиграли «Майнцу» (1:3) в Бундеслиге. Теперь у «Дортмунда» есть шанс обойти мюнхенцев в таблице.

За 7 игр под руководством Томаса Тухеля «Бавария» выиграла дважды, потерпела три поражения и два раза сыграла вничью. За это время она вылетела от «Фрайбурга» из Кубка Германии и от «Ман Сити» из Лиги чемпионов.

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63 комментария

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Rafael Nadal Parero
Похоже Томас Тухель все же приведет Дортмунд к чемпионству
+242
-1
+241
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Аталанта расправила плечи
Самый главный вопрос: с каким счетом вечером проиграет Боруссия?
+164
-3
+161
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Arman FCSM
Ответ Влад Тюрин
Вот вам и требл.
Ща Бундеслигу сольют и будет отрицательный требл
+75
-1
+74
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Старик Стариканов
Как же похорошела Бавария без Нагельсманна
+35
0
+35
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Отец Абду
Где то радуется Нагельсманн:)
+36
-1
+35
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Саша Пушкин
Ответ Аталанта расправила плечи
Самый главный вопрос: с каким счетом вечером проиграет Боруссия?
Для меня главный вопрос: зачем на трибуне, где сидели Кан и Салихамиджич их угощали дольками лимона?
Такие кислые физиономии могут быть лишь при употреблении этого продукта. Либо, когда ты своими гениальными управленческими решениями разваливаешь родной клуб, но тогда нужно покаяться и написать заявление по собственному, что от этих двоих пока ждать не приходится. Вывод: всему виной лимон.
+33
-2
+31
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Влад Тюрин
Вот вам и требл.
+29
-1
+28
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Вячеслав Пустохин
Ответ Отец Абду
Где то радуется Нагельсманн:)
Это диверсия игроков, что бы Нагельсманна вернуть в команду. Все-то думают, что он отказался от Челси ради Тотенхема, а он собрался обратно в Баварию
+22
-1
+21
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уркунде
Лицо Хасана представили
+18
0
+18
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Гарун Алиев
Ответ уркунде
Лицо Хасана представили
Учитывая игру Зоммера мне больше хотелось бы на лицо Нойера посмотреть и спросить «Ну что,как на лыжах покатался»
+17
0
+17
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And Justice for All
Будет смешно, если даже с такой Баварией Боруссия не победит в Бундеслиге в этом сезоне
+16
-1
+15
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Born is the King
Ответ Kelli Severait
думаешь? мне кажется, что игра Баварии пошла по нисходящей после ухода Тьаго и Левандовски.
Там внутренние конфликты , которые начались с конских зарплат половине команды до избиения Сане. Теперь игроки устроили показательный слив , чтобы показать недовольство Кану и Салихамиджичу
+14
-1
+13
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Вегетарианец_
По-хорошему, Салихамиджич и Кан после всего этого должны покинуть клуб, если не сейчас, то хотя бы по окончании сезона. Бавария превратилась не пойми во что.
+11
0
+11
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Kelli Severait
Ответ Rafael Nadal Parero
Похоже Томас Тухель все же приведет Дортмунд к чемпионству
в точку
+11
0
+11
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Born is the King
Откровенный слив от игроков. Напоминает ситуацию с Анчелотти
+12
-1
+11
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Numunu
Вы ничего не понимаете ! А как еще попасть в группу к Барсе в ЛЧ следующего розыгрыша ?! 😂
+13
-4
+9
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Михаил Майоров
Это лучшее что могло случиться с Бундеслигой
+8
0
+8
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Filipp Gorski
Бавария столько возможности дает Боруссии а те все засырают как обычно
+7
-2
+5
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Милан 737..
Ахахахаха Кан просто гений ! 🤭🤡 ...
+4
0
+4
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Дуойка Бубнова
Ответ Саша Пушкин
Для меня главный вопрос: зачем на трибуне, где сидели Кан и Салихамиджич их угощали дольками лимона? Такие кислые физиономии могут быть лишь при употреблении этого продукта. Либо, когда ты своими гениальными управленческими решениями разваливаешь родной клуб, но тогда нужно покаяться и написать заявление по собственному, что от этих двоих пока ждать не приходится. Вывод: всему виной лимон.
у Бибы и Бобы план сделать лицо посложнее, типа это всё многоходовочка которая станет ясна только после последнего тура
+4
0
+4
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Милан 737..
Уверен что с Нагельсманом такого бы точно не было ! ☝️🤦‍♂️ ...
+4
-1
+3
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Kelli Severait
Ответ Born is the King
Откровенный слив от игроков. Напоминает ситуацию с Анчелотти
думаешь? мне кажется, что игра Баварии пошла по нисходящей после ухода Тьаго и Левандовски.
+5
-2
+3
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Пирс Морган
Ответ Влад Тюрин
Вот вам и требл.
Почти
+3
0
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Fona
Ответ vladimir.sadchikov2013
Там и с вратарём намудрили,точно не Зомер должен быть основным вратарём такого клуба..... Хасана нужно гнать, Оливеру дать ещё шанс.
Оливера как соучастника гнать нужно, нефиг с мордой кирпичом поддерживать глупые решения, даже если не ты их принимал, ну и если ты этого не делал, то какой от тебя толк? Тоже касается и того менеджера адидасовского
+3
0
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vladimir.sadchikov2013
Там и с вратарём намудрили,точно не Зомер должен быть основным вратарём такого клуба..... Хасана нужно гнать, Оливеру дать ещё шанс.
+3
0
+3
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