У «Баварии» при Тухеле 2 победы в 7 матчах. Сегодня проиграли «Майнцу» в Бундеслиге

«Бавария» продлила до 4 матчей серию без побед.

Сегодня действующие чемпионы Германии проиграли «Майнцу» (1:3) в Бундеслиге. Теперь у «Дортмунда» есть шанс обойти мюнхенцев в таблице.

За 7 игр под руководством Томаса Тухеля «Бавария» выиграла дважды, потерпела три поражения и два раза сыграла вничью. За это время она вылетела от «Фрайбурга» из Кубка Германии и от «Ман Сити» из Лиги чемпионов.

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