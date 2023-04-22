У «Баварии» при Тухеле 2 победы в 7 матчах. Сегодня проиграли «Майнцу» в Бундеслиге
«Бавария» продлила до 4 матчей серию без побед.
Сегодня действующие чемпионы Германии проиграли «Майнцу» (1:3) в Бундеслиге. Теперь у «Дортмунда» есть шанс обойти мюнхенцев в таблице.
За 7 игр под руководством Томаса Тухеля «Бавария» выиграла дважды, потерпела три поражения и два раза сыграла вничью. За это время она вылетела от «Фрайбурга» из Кубка Германии и от «Ман Сити» из Лиги чемпионов.
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Такие кислые физиономии могут быть лишь при употреблении этого продукта. Либо, когда ты своими гениальными управленческими решениями разваливаешь родной клуб, но тогда нужно покаяться и написать заявление по собственному, что от этих двоих пока ждать не приходится. Вывод: всему виной лимон.